کلنگ سایت میدان گازی سردار جنگل در رودسر به زمین زده شد

به گزارش خبرنگارمهر، برای احداث این مجموعه پشتیبانی نفت و گاز زمینی به مساحت 300 هکتار در منطقه ساحلی رودسر در شرق گیلان در نظر گرفته شده و با راه اندازی آن برای 50 تا 100 هزار نفر در استانهای شمالی شغل ایجاد می شود.

نزدیکترین ساحل به این میدان گازی با فاصله 188 کیلومتر و دورترین آن نکا در استان مازندران با فاصله 250 کیلومتر است.

حجم گاز این مخزن بیش از 50 تریلیون فوت مکعب یعنی بیش از 10 برابر میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان است، این در حالی است که پیش از این سهم ایران در دریای خزر 11 تریلیون فوت مکعب گاز اعلام شده بود.

گاز تولیدی این مخزن علاوه بر مصرف داخلی، زمینه صادرات گاز از این منطقه جدید و دیگر میدانهای در حال برداشت را به ترکیه و اروپا فراهم می کند.

براساس پیش بینیهای انجام شده این میدان تازه کشف شده حدود 8 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد.

هزینه احداث این پروژه 10 هزار میلیارد ریال برآورد شده که شامل ایجاد تاسیسات زیربنایی، کشتی ‌سازی و سازه ‌های سکوهای نفتی و گازی است.

ایجاد واحد تولید برق به میزان 10 مگاوات و فرودگاه با باندی به طول 700 متر از پیش‌ نیازهای اجرای این پروژه عظیم ملی است.

شهرستان رودسر در 80 کیلومتری شرق رشت مرکز استان گیلان واقع است.