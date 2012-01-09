به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: با نزدیک شدن به 6 بهمن روز گشایش این جشنواره بین‌المللی، 17 قصه‌گوی مطرح از 14 کشور جهان برای شرکت در این جشنواره از میان بیش از 500 داوطلب، انتخاب شده‌اند.

علی گنج کریمی در آستانه برگزاری این جشنواره عنوان کرد: ارتباط با قصه‌گویان جهان در بخش بین‌الملل کانون از طریق سایت این بخش، همچنین نامه‌نگاری با افراد و رایزنیهای فرهنگی از ماه‌ها پیش آغاز شد و در نهایت از بین 500 نفر، 39 نفر به دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.

وی افزود: از بین این افراد 17 نفر توسط شورای ویژه‌ای در دبیرخانه انتخاب شدند که هماهنگیهای لازم برای حضور آنها در ایران در حال انجام است.

مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توضیح داد که 12 نفر از این قصه‌گویان از کشورهای تایلند، افغانستان، کانادا، لبنان، کنیا، رومانی، دانمارک، آمریکا و اندونزی در بخش رقابتی و چهار نفر از کشورهای اردن، پرتغال، آفریقای جنوبی و روسیه در بخش جنبی حضور دارند و یک قصه‌گو از تاجیکستان نیز در گروه داوری جشنواره عضویت خواهد داشت.

به گفته‌ وی، اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره امسال بر رقابتی شدن این رویداد و حضور تعداد بیشتری از قصه‌گویان تأکید داشتند که امور بین‌الملل کانون نیز در این زمینه برای مشارکت بیش‌تر قصه‌گویان بین‌المللی تلاش قابل توجهی از خود نشان داد.

گنج‌کریمی در عین حال به مشکلاتی که در راه دعوت از قصه‌گویان بین‌المللی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: در خیلی از کشورها تشکل‌های منسجمی مانند کانون وجود ندارد و کارشناسان حوزه بین‌الملل باید بر اساس تجارب قبلی حضور قصه‌گویان خارجی در ایران و شناخت‌های ایجادشده قبلی خود با افراد ارتباط برقرار کنند و در عین حال برخی از قصه‌گویان هم از ما مطالبه دریافت دستمزد داشتند که این با سیاست‌های جشنواره مطابقت ندارد و ما تنها به برگزیدگان، جوایزی را در حد عرف جشنواره‌های بین‌المللی قصه‌گویی اعطا می‌کنیم.

مدیر روابط عمومی و بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: در میان قصه‌گویان حاضر در جشنواره نام چهره‌های شاخص و مطرح این عرصه در سطح جهان مانند هانس لارتیسن قصه‌گوی دانمارکی، تورنه جوزفی از کانادا، اریک جیمز ولف از آمریکا و رائو آسفور محقق و مدیر مؤسسه قصه‌گویی و هنر الحکایه اردن به چشم می‌خورد.

او با اشاره به بخش جنبی جشنواره گفت: یک قصه‌گو از پرتغال به شهرهای استان آذربایجان غربی سفر می‌کند و برای کودکان و نوجوانان قصه‌گویی خواهد کرد. همچنین قصه‌گوی کشور روسیه، چهره‌ای هنرمند و دارای سوابق رسانه‌یی است که با تلویزیون کشور خود همکاری دارد و بارها از رویدادهای فرهنگی کشورهای جهان اسلام گزارش تهیه کرده است و او نیز تمایل داشت در این جشنواره حضور داشته باشد.

گنج کریمی در پایان پیشنهاد کرد، به منظور حضور قصه‌گویان بیشتری از کشورهای جهان، دبیرخانه‌ای دائمی برای جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی تشکیل شود تا کمیته بین‌الملل این دبیرخانه در طول سال ارتباط خود را با قصه‌گویان خارجی برقرار کند.

همچنین روابط عمومی و امور بین‌الملل در تدوین شیوه‌نامه دخالت داشته باشند و فراخوان‌ها به صورت رسمی روی سایت قرار بگیرد تا میهمانان جشنواره در هر دوره فراخوان جشنواره بعدی را با خود به کشورهایشان ببرند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در روزهای 6 تا 9 بهمن به میزبانی کانون استان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می‌شود و در آن علاوه بر قصه‌گویان بین‌المللی، برگزیدگان جشنواره‌های استانی و منطقه‌یی کانون نیز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.