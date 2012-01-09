به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ظهر دوشنبه در همایش مدیران مدارس استان همدان که پیرامون طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: ما در جامعه دینی زندگی می‌کنیم و باید همه تعالیم مبتنی بر آموزه‌های دینی باشد.

نوید با بیان اینکه سیستم فعلی آموزش و پرورش مطلوب نیست و باید آن را بازخوانی کرد، گفت: دستیابی به بهترین شکل تربیت انسانی از اهداف آموزش و پرورش است.

نظام آموزش و پرورش فعلی سیستمی وارداتی است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش کشور عنوان کرد: نظام آموزش و پرورش فعلی سیستمی وارداتی است که در گذشته کشورهای خارجی آن را طراحی و ایران و دیگر کشورها آن را اجرایی کردند.

نوید، کاستی در همپایی با تحولات محیطی، کاستی در تأمین و تربیت نیروهای مورد نیاز و ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی در سطح ملی و جهانی را از مشکلات آموزش و پرورش فعلی دانست و گفت: این مشکلات با سیستم تحول بنیادین برطرف می‌شود.

در سیستم فعلی آموزش و پرورش نرخ بهره ‌وری فرهنگی پایین است

وی با تاکید بر اینکه در سیستم فعلی آموزش و پرورش نرخ بهره ‌وری از لحاظ اقتصادی و فرهنگی پایین است، اضافه کرد: سیستم فعلی آموزش و پرورش مانند یک خانه خشتی است که باید آن را خراب و بنایی نو ساخت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش کشور افزود: با کمک متخصصان، استادان و همکاران در آموزش و پرورش نقشه این راه ترسیم شده است.

وی اظهار داشت: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از سال 83 مطرح شده و در 600 نفر از کارشناسان خبره آموزش و پرورش، صاحب نظران حوزه و دانشگاه با این سند همکاری داشتند.

وی اضافه کرد: حاکم کردن برنامه در آموزش و پرورش از اثرات مهم سند تحول بنیادین در نظام آموزشی خواهد بود.

آموزش و پرورش باید با برنامه اداره شود

نوید با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید با برنامه اداره شود، اضافه کرد: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش لازم الاجراست و گام به گام باید طبق این سند حرکت کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش کشور گفت: حاکمیت رویکرد فرهنگی و تربیتی، نهادینه سازی عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقا شایستگیهای مدیران و معلمان و تحول در محتوا از راهکارهای مهم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

نوید ادامه افزود: استقرار ساختار نظام آموزشی 3-3-6، استقرار نظام سنجشی صلاحیتهای عمومی، استقرار نظام ملی تربیت معلم، خلاقیت و نوآوری، ارزشیابی و تضمین کیفیت، رتبه بندی مدارس و بالندگی و شایسته سالاری نیز از نظام سازی تحول بنیادین است.

تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

وی با بیان اینکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، افزود: سند تحول بنیادین متناسب با اهداف انقلاب ایجاد شده و دستاوردهای خوبی خواهد داشت.

نوید با تاکید بر اینکه سند تحول بنیادین نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش است، افزود: این تحول مطالبه مهم و تاکید مقام معظم رهبری، مجلس، دولت و رئیس شورای عالی است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه در این سند از آخرین یافته های علمی و پژوهشی استفاده شده است، افزود: سند آموزش و پرورش با اسناد بالا دستی، سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاست کلی نظام و نقشه جامع علمی کشور همخوانی دارد.

نوید افزود: سند ملی آموزش و پرورش شامل دو قسمت بنیان های نظری و سند تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است.