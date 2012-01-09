شمار درگاههای بین المللی زیرساخت به 30 نقطه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز به 30 درگاه بین المللی در نقاط مرزی کشور تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه احساس می شود که در این راستا ایستگاه فیبرنوری نوردوز ( آذربایجان شرقی )، سال گذشته نصب و به بهره برداری رسیده است و با توجه به تهیه زمین و انتخاب پیمانکار، نقاط مرزی چاه گز در استان خراسان رضوی، میل 78 در استان خراسان جنوبی، مگ سوخته در سیستان و بلوچستان و درپهن و کهورستان دونقطه جدا در استان هرمزگان تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.

همچنین بازسازی ایستگاههای میرجاوه ، جلفا ، آستارا و پیرانشهر نیز در این راستا در حال انجام است و زمین مورد نیاز پروژه های ایستگاههای فیبرنوری بازرگان ، قصرشیرین ، اسپکه و گل مورتی نیز شناسایی و در مرحله خرید و تملک است که تا پایان سال این بخش نیز در جهت افزایش تعداد ایستگاههای ارتباطی انجام می شود.

هم اکنون ارتباطات بین الملل ایران از طریق 20 درگاه بین المللی تامین و برقرار می شود.