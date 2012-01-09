بانوان تکواندو کار البرزی در مسابقات انتخابی تیم ملی درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان با حضور 52 تکواندو کار و با قضاوت 15 داور در خانه تکواندو برگزار شد.

در این مرحله از رقابتها 16 تکواندو کار البرزی شرکت داشتند که زیر نظر سرمربی کره ای چونگ یونگ چانگ و مهرو کمرانی به عنوان مربی از استان البرز برای راه یابی به مرحله اول اردوی آماده سازی تیم ملی به رقابت پرداختند که در نهایت از 19 تکواندو کار انتخاب شده ، فاطمه نعمتی ، ندا فرهود ، نیلوفر شمس ، سمانه شش پری ، راحله آسمانی ، زهرا مظفری و نفیسه مخلصی از استان البرز به مرحله اول اردوی آماده سازی تیم ملی راه یافتند.

مهناز صنایع پرور، افسانه معین شیرازی و معصومه مجیدی وش به عنوان داور از استان البرز در این رقابتها حضور داشتند.