شیخ حمد استاندار سعودیهاست/ادامه قیام تا سرنگونی و محاکمه آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه(انقلابیون بحرین) با صدور بیانیه ای اعلام کرد: طرح "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه برای انجام اصلاحات در قانون اساسی نمایشی است.

ائتلاف مذکور بیان کرد: با توجه به جنایات بی شمار رژیم آل خلیفه، اصلاحات نمایشی، کار ساز نیست و سرنگونی حمد بن عیسی آل خلیفه و دولت بحرین و محاکمه همه ظالمان خونریز در دادگاههای بین المللی خواسته اصلی مردمی است.

در این بیانیه آمده است : بحرین تحت اشغال سعودی هاست و شیخ حمد در واقع به یکی از استانداران آنها تبدیل شده است و اظهارات اخیر وی درباره واگذاری اختیارات به پارلمان، دستوری سعودی-آمریکایی است.

ائتلاف 14 فوریه بیان کرد: ما از همه مجامع و سازمانهای بین المللی و منطقه ای می خواهیم که برای اطلاع از اوضاع بحرین به آن سفر کنند تا بدانند که بحرین کشوری تحت اشغال و فاقد استقلال است.

در این بیانیه آمده است : ما با هر گونه اصلاحات سیاسی و قانون اساسی با توجه به حضور نظامیان سعودی و سپر جزیره مخالفیم و اصلاحات دیکته شده آمریکا را نمی پذیریم.

ائتلاف مذکور اعلام کرد: ادامه قدرت آل خلیفه در بحرین ثبات و امنیت منطقه ای را تهدید می کند، زیرا اکثریت قاطع مردم بحرین خواستار محاکمه دیکتاتور و سران آن به جرم ارتکاب جنایات جنگی هستند و بار دیگر در 14 فوریه 2012 حضور قوی در میدان اللولوء خواهند داشت.

در این بیانیه تاکید شده است: مردم بحرین دیگر ترسی از آل خلیفه و آل سعود ندارند و به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.



بر اساس این بیانیه، خواسته های مردمی عبارتند از: سرنگونی رژیم آل خلیفه، محاکمه شاه و اعضای رژیم وی و نیز فرماندهان ارتش سعودی، بازگرداندن اموال دزیده شده به بیت المال، لغو تابعیتهای بی اساس، توقف تغییرات جمعیتی، رعایت اصل برابری و تشکیل دولت انتقالی.