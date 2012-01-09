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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲:۱۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیستم دی‌ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم صفر سال 1433 هجری قمری و دهم ژانویه سال 2012 میلادی.

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* فجرشهید سپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش گیلان - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

- مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های لاتزیو و هلاس ورونا آغاز می‌شود.

- مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* مایورکا - رئال سوسیه‌داد
* راسینگ سانتاندر - میراندس
* مالاگا - رئال مادرید

کد مطلب 1505584

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