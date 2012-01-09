تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیستم دیماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم صفر سال 1433 هجری قمری و دهم ژانویه سال 2012 میلادی.
- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* فجرشهید سپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش گیلان - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
- مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای لاتزیو و هلاس ورونا آغاز میشود.
- مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* مایورکا - رئال سوسیهداد
* راسینگ سانتاندر - میراندس
* مالاگا - رئال مادرید
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