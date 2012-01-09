طرح پیشگیری از موادمخدر در 23 نقطه استان اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله فخیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان اردبیل اظهار داشت: نقشه راه پیشگیری اولیه از اعتیاد با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت کارشناسان تدوین شده و برنامه های خود را در زمینه کاهش میزان آلودگی افراد به موادمخدر شروع کرده اند.

وی اضافه کرد: بر این اساس برنامه های پیشگیری و کنترل درمان و کاهش آسیبهای ناشی از آن توسط کمیته های مربوط مورد بررسی قرار گرفته و در اختیار دستگاهها قرار خواهد گرفت.

به گفته دبیر شورای هماهنگی موادمخدر استان اردبیل، باید این برنامه ها تا پایان برنامه توسعه پنج ساله کشور 40 درصد افراد را که در معرض خطر اعتیاد قرار دارند، پوشش دهد.

وی با تاکید بر موضوع فرهنگ سازی و آموزش برای پیشگیری از موادمخدر در جامعه تصریح کرد: برخلاف تصور برخی از مردم عامل اصلی و غالب گرایش به مصرف مواد مخدر بیکاری نبوده بلکه ریشه فرهنگی دارد.



فخیمی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر را نیازمند اراده ملی و احساس تکلیف دانست و ابراز داشت: شیوع و گسترش مواد مخدر در جامعه ما هدف دار بوده اما باید با بکارگیری اصولی و استفاده بهینه از فرصتها و امکانات در جهت ریشه کنی و مبارزه با مواد مخدر در جامعه گامهای موثری بر داریم.

وی مراکز آموزشی، اداری، نظامی و انتظامی، واحدهای تولیدی و همچنین پایگاه های مقاومت و مساجد را بهترین و موثرترین مراکز اطلاع رسانی در امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.



دبیر شورای هماهنگی موادمخدر اردبیل همچنین از فعال بودن 31 انجمن شناسنامه دار ثبت شده در استان در زمینه پیشگیری از مواد مخدر خبر داد.