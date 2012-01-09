240 کیلوگرم تریاک در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلامزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به روند انهدام این باند مواد مخدر در استان اظهار داشت: با انجام کارهای اطلاعاتی متوجه شدیم که یک باند قصد دارد مقداری مواد مخدر را از استانهای شرقی به سمت استانهای شمالی انتقال دهد.

وی بیان داشت: در این راستا در یک عملیات پلیسی موفق به انهدام این باند و دستگیری 5 نفر از اعضای آن شدیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین در این راستا سه دستگاه خودرو و 7 دستگاه موبایل نیز توقیف شد.

سرهنگ غلامزاده بیان داشت: اعضای دستگیر شده این باند برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی داده شد.