علوم انسانی باید به مسائل بومی توجه داشته باشد

دکتر کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در خصوص تأثیر فلسفه تحلیلی بر کاربردی شدن موضوعات اخلاقی به خبرنگار مهر گفت: نوعی از معرفت باید مورد توجه باشد که مطالعات مربوط به فلسفه، ادبیات، دین و سایر حوزه‌های معرفتی علوم انسانی را در برگیرد.

وی افزود: البته باید توجه داشت که مطالعه هر یک از حوزه‌های معرفتی مذکور به معنای فهم عمیق آن حوزه نخواهد بود. به عبارت دیگر کسی با مطالعه ادبیات "ادیب" نخواهد شد اما به هر حال این حوزه‌ها برای پیشرفت و شکوفایی بشر حیاتی است.



کراکت یادآور شد: در خصوص اینکه علوم انسانی چگونه باید فهم ‌شود دو مشکل اساسی حداقل در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. مشکل اول این است که به طور کلی در تبیین علوم انسانی به فرهنگ اروپا و غرب توجه شده و در این خصوص فرهنگ سایر کشورها مورد غفلت قرار گرفته است. باید توجه داشت علوم انسانی از یک سو باید بومی شود و از سوی دیگر نگاه به مسائل جهانی نیز وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در متن علوم انسانی غربی، فرهنگ و قدرت غرب مورد تمجید و تجلیل قرار گرفته، بر این اساس بسیاری از تحلیلهای آن مورد توافق دیگران نخواهد بود.

استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا افزود: مشکل و مسئله دوم این است که حوزه‌های علوم انسانی بیش از حد و در حد افراط شاخه شاخه و تخصصی شده است. این تخصصی شدن افراطی به گونه ای است که اگر بخواهیم وضع موجود را مورد بررسی قرار دهیم از انجام آن ناتوان هستیم. این علوم به علوم نرم و علوم سخت تقسیم شده و نوعی مرزبندی در این خصوص صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در واقع هیچ معرفت، اصطلاح و روشی از فهم که بی طرف و بدون چون و چرا باشد وجود ندارد. بر این اساس باید توجه به زمینه بحث معطوف شود. لذا علوم انسانی تا میزانی باید بومی شود و به زمینه‌ها و بسترهای بومی توجه کند.

مؤلف "الهیات سیاسی رادیکال: دین و سیاست بعد از لیبرالیسم" در پایان تأکید کرد: علاوه بر این باید دایره و گستره علوم انسانی را باز گذاشت تا بتوان موارد جدید را در آن لحاظ کرد و موضوعاتی که در جهان مسئله و معضل هستند را دربرگیرد. از جمله این موضوعات می‌توان به پول، قدرت و باورها اشاره کرد.