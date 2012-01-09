سید مرتضی میرلوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نسل گذشته توسط ماماهای بیسواد و قابله‌ها متولد شدند که امروزه باید از نیروی فعال ماماها کمک گرفت.

وی به همکاری خوب انجمنهای خیریه بهداشت و درمان استان اصفهان با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی این استان اشاره کرد و گفت: از این تعامل خوب می‌توان برای رسیدن به اهداف اصلی مجمع خیریه‌های درمانی کمک گرفت و میزان سزارین ایران که در مرز 50 تا 60 است را همچون کشورهای پیشرفته به زیر 15 درصد رساند.

دبیر مجمع خیریه‌های درمانی استان اصفهان تصریح کرد: انتظاری که بیشتر افراد به هنگام برخورد از یک خیر دارند، کمک مالی وی است در صورتی که این موضوع تمام شاکله یک کار خیر نیست.

وی ادامه داد: تنها نباید به خیران نگاه مالی نداشت و از آنها تنها انتظار کمک‌مالی داشت.

میرلوحی بیان داشت: در زمان حاضر در اکثر بیمارستانهای استان اصفهان خیران به طور چشمگیر حضور دارند که مجمع خیریه‌های درمانی به منظور ساماندهی خیران در این استان تشکیل شده است.

دبیر مجمع خیریه‌های درمانی استان اصفهان اضافه کرد: مجمع خیریه‌های درمانی استان اصفهان ضمن اطلاع‌رسانی به مسئولان برای پیگیری مسائل مربوط به حوزه سلامت و انتقال نیازهای عرصه بهداشت و درمان به خیران و کمک در راه‌اندازی به خیریه‌های مورد نظر دنبال رسیدن به سه هدف اساسی از جمله اصلاح بعضی از تعرفه‌های پزشکی، فرهنگ سازی در زمینه کاهش سزارین و پیگیری از مسائل و معضلات مربوط به حوزه آب، خاک و باد و هوای اصفهان است.

وی ادامه داد: با تبدیل زایشگاه‌های معمولی بیمارستان‌های اصفهان به زایشگاه‌های بی‌درد به دنبال افزایش زایمان طبیعی و کاهش سزارین هستیم که هم‌اکنون اقدام به ساخت وانهایی در دو بیمارستان شهید دکتر بهشتی و امین برای عمل زایمان بدون درد کرده‌ایم.