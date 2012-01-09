خودکشی در استان ایلام 31 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیدر عباس زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خودکشی موضوعی است که باید با همفکری و هم اندیشی همه دستگاه ها و متولیان امور فرهنگی استان راه حل های مناسبی را برای کاهش بیش از پیش آن در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: استان ایلام امن ترین استان کشور است و احساس امنیت در استان مطلوب است.

این فرمانده انتظامی گفت: مردم خوب و متدین استان مهمترین عامل وجود این امنیت هستند و نیروی انتظامی نیز تلاش خواهد کرد که آرامشی درخور و شایسته این مردم را برقرار و حفظ کند.

عباس زاده به طرح های پیش بینی شده برای پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در استان اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی مصمم است با کسانی که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر به استان می کنند به شدت برخورد کند.

فرمانده انتظامی استان ایلام از کاهش 39 درصدی وقوع قتل در این استان در 9 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی گفت: متهمان تمامی قتل های انجام شده در 9 ماهه ابتدای سالجاری شناسایی و دستگیر شده اند.