یادواره شهدای روستای "نیارق" در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل بعد از ظهر دوشنبه در این یادواره با اشاره به وضیعت اسفبار جامعه در زمان رژیم طاغوت اظهار کرد: نقش حکومت رژیم شاهنشاهی در حمایت از کشورهایی چون اسرائیل در حمله به کشورهای عربی سبب نفرت دنیا از ما شده بود که درایت امام (ره) و ایثارگریهای مردم، امروز ایران را الگوی این کشورها قرار داده است.

میرودود سید شنوا با بیان اینکه انقلاب اسلامی به تبعیت از واقعه عاشوار با یاری خدا و بیداری مردم به پیروزی رسید، عنوان کرد: استکبار جهانی بعد از شکست در برابر حرکت مردم جنگ را به کشور ما تحمیل کرد ولی باز هم به نتیجه ای نرسید و همه این موفقیت های در سایه خون شهدا است.

وی با اشاره به پیشرفتهای علمی و فرهنگی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: این آینده ای است که امام (ره) برای کشور ما ترسیم کرده بود و روز بروز به این پشرفتها افزوده می شود.

سید شنوا همچنین ازروستای نیارق به عنوان انقلابی ترین روستاهای کشور نام برد و تصریح کرد: خیزش اهالی یک روستای دور افتاده در آن برهه زمانی افتخاری بزرگی برای همه ماست.

در این مراسم رئیس اداره بنیاد شهید شهرستان نمین نیز با اشاره به رشادتهای مردم روستای نیارق در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن عنوان کرد: اهالی این روستا در زمانی که حتی شهرها نیز از امکانات ارتباطی بی بهره بودند به اهمیت تشکیل انقلاب اسلامی پی برده و حماسه آنها در 18 دیماه سال 57 غرور آفرین است.

90 درصد شهدای نمین از روستاها هستند

شهرام مدبر با بیان اینکه شهرستان نمین 128 شهید دارد افزود: نزدیک به 90 درصد از شهدای این شهرستان از اهالی روستاها هستند و این نشان دهنده نقش مهم روستائیان در دفاع از کشور و کیان اسلامی است.

وی با بیان اینکه روستای نیارق 25 شهید دارد، یادآور شد: در حادثه 18 دیماه سال 57، پنج نفر از مردم این روستا به شهادت رسیدند.