دانشگاه ویژه فرهنگیان از سال آینده دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تبیین سند تحول بنیادین اموزش و پرورش عصر دوشنبه با حضور معلمان و فرهنگیان استان در سالن شهید رجایی مرکز تربیت معلم قزوین برگزار شد.

ابراهیم سحرخیز در این همایش گفت: کاستی و نقصان در تامین نیروی انسانی از مهمترین ضرورت های تهیه و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.

وی افزود: کهنگی و وارداتی بودن و نیز بهره وری پائین نظام آموزشی فعلی از دیگر دلایل اجرای این سند است و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا نظام آموزشی ما بر مبنای فلسفه اسلامی بتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.

سحرخیز با اشاره به این که سند تحول بنیادین نتیجه کار پژوهشی و کارشناسی محققان و استادان حوزه و دانشگاه است تصریح کرد: با اجرای این سند علاوه بر تغییر رویکرد آموزشی از حافظه محوری به خلاقیت پروری، محتوا و مدت زمان درس مدارس هم متحول خواهد شد.

وی ساختار آموزشی جدید را از محورهای سند بنیادین آموزش و پرورش دانست و گفت: در این ساختار، نظام آموزشی به یک دوره شش ساله ابتدایی و دو دوره سه ساله متوسطه اول و دوم تبدیل می شود.

این مسئول مهمترین لازمه تحقق و اجرای سند تحول را تربیت نیروی انسانی توانمند ذکر کرد و افزود: برای تحقق این منظور با تشکیل دانشگاه ویژه معلمان و فرهنگیان در سال آینده 25 هزار دانشجو جذب این دانشگاه خواهد شد که فارغ التحصیلان پس از تحصیل در آموزش و پرورش جذب و استخدام می شوند.

این مسئول بیان کرد: اساسنامه دانشگاه ویژه فرهنگیان مصوب شده و از سال آینده جذب دانشجو اجرایی می شود.

سحرخیز یادآورشد: به دلیل اینکه همه بچه های پایه پنجم به پایه ششم می روند در دوره ابتدایی ورودی جدید برای اول راهنمایی نداریم ولی پایه دوم و سوم راهنمایی مانند گذشته باقی است و این مسئله به معنای حذف مقطع راهنمایی نیست.

مقطع راهنمایی و دبیرستان حذف نمی شود

وی اضافه کرد: مقطع راهنمایی و دبیرستان به قوت خود باقی است و هر سال قرار است بر اساس این ساختار جدید دو پایه از پایه های تحصیلی که سال آینده دوم و ششم ابتدایی است با رویکرد جدید برنامه درسی ملی و تحول بنیادین برنامه درسی تنظیم شود.



در این همایش جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم معلمان را پرچمدار تعلیم و تربیت جامعه عنوان کرد و اظهارداشت: متاسفانه روند کنونی آموزش و پرورش همطراز نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.

وی با اشاره به روند تهیه و تصویب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش افزود: این سند نقشه راه و قانون اساسی آموزش و پرورش است که اجرای هر برنامه ای در آموزش و پرورش بر مبنای این سند شکل خواهد گرفت.