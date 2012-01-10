زهره و مشتری نورانی بخش شبهای سرد زمستان هستند

عمران مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماهیت دو جرم درخشان که یکی در غرب و دیگری در ارتفاعات بالایی رو به سمت شرق آسمان قرار دارند، در نظر کسانی که با دانش نجوم آشنایی ندارند نادرست است.
وی افزود: در واقع این دو جرم ستاره نیستند بلکه دو سیاره زیبای منظومه شمسی هستند که سیاره زهره در سمت غرب آسمان و نزدیک به افق غرب یعنی سمت غروب خورشید قابل رویت است و مشتری در شرق مشاهده می شود.
این مدرس و کارشناس نجوم تصریح کرد: سیاره زهره دومین سیاره منظومه شمسی از سمت خورشید است که بلافاصله پس از غروب خورشید و زمانی که آسمان به طور کامل تاریک نشده ظاهر شده و مانند نورافکنی بر فراز افق غرب میتابد.
وی اضافه کرد: در واقع آنچه افراد به صورت نقطهای نورانی و خیرهکننده مشاهده میکنند درخشانترین جرم آسمان پس از خورشید و ماه و نیز داغترین سیاره منظومه شمسی است.
مرادی در ادامه بیان داشت: البته سیاره عطارد نسبت به سیاره زهره به خورشید نزدیکتر است اما با این وجود زهره به دلیل داشتن ابرهایی غلیظ در جو اطراف خود گرمای دریافتی از خورشید در دل خود نگاه میدارد،در نتیجه پدیده گلخانهای در سطح این سیاره اتفاق افتاده و به همین دلیل به شدت گرم میشود.
وی ادامه داد: همین ابرهای غلیظ است که سبب انعکاس زیاد نور خورشید شده و سبب میشود ما زمینیها این سیاره اسرارآمیز را به صورت یک نقطه بسیار درخشان ببینیم.
این کارشناس نجوم با اشاره به اینکه مشتری در ارتفاعی بالاتر نسبت به زهره در سمت شرق آسمان دیده می شود، گفت: این جرم بزرگترین سیاره منظومه شمسی است و اگر چه به دلیل بزرگی نور زیادی از خورشید را منعکس کرده و درخشان میشود، اما میزان درخشندگی آن از سیاره زهره به سبب دوری از خورشید کمتر است.
وی افزود: با این حال این سیاره زیبا نیز مانند نگینی بر پهنه تاریک آسمان میدرخشد، به گونهای که در مناطق کاملا تاریک میتواندمانند سیاره زهره سایه ایجاد کند.
مرادی تصریح کرد: این سیاره بزرگ منظومه شمسی بسیار درخشان اما به شدت سرد است به طوری که میتوان گفت از جنس گازهای یخزده است.
وی ادامه داد : البته اگر با دوربین یا تلسکوپ به این سیاره زیبا بنگریم چهار قمر از بیش از 67 قمر آن را میتوانیم ببینیم که به افتخار اولین رصدها و نقاشیهای گالیله از این چهار قمر زیبا، اقمار گالیلهای نام گرفتهاند.
این کارشناس نجوم درباره چگونگی مشاهده چشم مشتری بیان داشت: اگر با تلسکوپهایی مدرنتر این سیاره را رصد کنیم، متوجه میشویم همین نقطه نورانی کوچک، کرهای است که نقش و نگارهای زیبایی بر سطح خود دارد و از آن جمله لکه قرمز رنگ زیبایی در نیمکره جنوبیاین سیاره مشاهده میشود که به چشم مشتری معروف است.
وی اضافه کرد: پس از غروب خورشید اگر نگاهی به سمت غرب بیندازیم سیاره زهره را میبینیم و مقداری بالاتر اما در شرق آسمان میتوان سیاره مشتری را مشاهده کرد.
مرادی تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که هر چه به آخر شب نزدیک میشویم سیاره مشتری به فراز آسمان رسیده و سپس در بامداد روز بعد آرام آرام با ورود به افق غرب، غروب میکند اما سیاره زهره هر چه از هنگام غروب خورشید میگذرد ارتفاعش کمتر شده تا اینکه پس از ساعاتی در افق غرب محو میشود.
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