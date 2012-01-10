بازنگری سرفصلهای درسی مهمترین تکلیف وزارت علوم در برنامه پنجم

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر مهمترین تکالیف آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه گفت: ماده 15 برنامه پنجم توسعه به تکالیف آموزش عالی اشاره کرده که بهترین موضع در منافع ملی است.

وی تاکید کرد: این تکالیف نه تنها برای آموزش عالی کشور اهمیت دارد بلکه در رسانه ها می تواند مخاطبان بسیاری داشته باشد.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم با اشاره به این تکالیف، اظهار داشت: قانون برنامه پنجم توسعه اگر مطالعه شود 9 فصل و 230 ماده دارد که وزارت علوم به طور مستقیم و غیرمستقیم به بیش از 50 ماده آن ورود و در قبال آن مسئولیت دارد.

به گفته قدیمی نخستین تکلیفی که قانونگذار در ماده 15 برنامه پنجم توسعه به وزارت علوم تکلیف می کند بازنگری سرفصلها به عنوان اولین تکلیف این ماده است که البته شامل علوم انسانی نمی شود و تمام رشته ها از جمله فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و سایر رشته ها را در بر می گیرد.

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در ادامه، تدوین و ارتقای شاخصهای کیفی در آموزش عالی را یکی دیگر از تکالیف برنامه پنجم اعلام کرد.