غلامحسین مردانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه نقد و بررسی هفتگی داستان خانه هنرمندان از اردیبهشت‌ماه تاکنون به جشنواره داستان کوتاه "چهارباغ روایت اصفهان" اختصاص یافته است.

وی افزود: گرچه شهر اصفهان سرشار از افسانه‌ها، حکایات و تاریخی بسیار درخشان است، اما داستان و رمان درباره اصفهان به تعداد انگشتان دست نیز نداریم و در واقع در زمینه شناساندن فرهنگ اصفهان خلاهای زیادی وجود دارد.

مسئول خانه ادبیات حوزه هنری در ادامه بیان داشت: به همین علت خانه ادبیات تصمیم به برگزاری جشنواره چهارباغ روایت اصفهان گرفته است که امیدواریم هر سال پربارتر از قبل ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در چهار زمینه فرهنگی، مذهبی، تاریخی و انقلاب و دفاع مقدس برگزار می‌شود تصریح کرد: داستان‌های ارسالی باید در زمینه اصفهان باشند و جوایز نفیسی هم برای این جشنواره در نظر گرفته شده است.

مردانیان افزود: اعضای کانون چندین ماه است در زمینه اصفهان مشغول فعالیت هستند و منابع اصفهان‌شناسی توسط کانون فراهم شده و سفرنامه‌های مختلف در جلسات داستان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: همچنین افراد کانون از مکان‌های تاریخی اصفهان دیدن کرده‌اند که از آن جمله دیدار از تخت‌فولاد با حضور کارشناسان، دیدار از مجموعه فرهنگی حمام علی قلی‌آقا و خانه مشروطیت بوده است.

مسئول خانه ادبیات حوزه هنری درباره دیگر برنامه‌های این خانه گفت: همچنین برنامه داستان‌خوانی در رودخانه خشک زاینده‌رود پیش از جاری شدن آب و برنامه ‌داستان‌خوانی با موضوع زاینده‌رود رودخانه جاری در کنار رودخانه زاینده‌رود را برگزار کردیم.

وی اضافه کرد: برنامه داستان‌خوانی عصری با داستان از برنامه های دیگر ماست که 15 سال است در یکی از روزهای آخر هفته هر ماه در خانه هنرمندان برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم آزاد است.

به گزارش مهر علاقه‌مندان برای حضور در برنامه‌های داستان و دیگر برنامه‌های خانه ادبیات حوزه هنری می‌تواند به نشانی خیابان آبشار، پارک ایثارگران، خانه هنرمندان مراجعه و یا با شماره 6624300 تماس بگیرند.