افزایش طرحهای نظارتی برای شناسایی انشعابات غیرمجاز برق

علی ذبیحی در گفتگو با مهر درباره مهمترین برنامه های وزارت نیرو برای مقابله با انشعابات غیرمجاز و سرقت برق از سطح شبکه سراسری، گفت: در حال حاضر افزایش و توسعه سیستم‌های کنترلی در سطح شبکه سراسری برق در دستور کار قرار دارد.

به گفته قائم مقام وزیر نیرو برای کاهش انشعابات غیر مجاز باید تجهیزاتی در سطح شبکه توزیع برق مورد استفاده قرار بگیرد تا میزان دقیق هدر روی و اتلاف برق دقیقا قابل تشخصی و شناسایی شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه بر این اساس استفاده از آخرین تکنولوژی ها برای شناسایی انشعابات غیر مجاز برق ضروری به نظر می رسد، تصریح کرد: با استفاده از فنآوری های جدید امکان شناسایی و تعیین برق ورود به شبکه توزیع برق فراهم می شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مطابق با این فنآوری‌ها تعیین مصارف کنتورهای قانونی برق در سطح شبکه سراسری امکان پذیر می شود، اظهار داشت: همچنین با استفاده از این تجهیزات پیشرفته میزان مصارف خارج از شبکه، غیر استاندارد و برنامه ریزی نشده مشخص می شود.

ذبیحی، تاکید کرد: باید تلاش کرد از روش‌های مختلف و نظارت وبازرسی ها را نیز قوی تر کرد و قطعا این سیاست های جدید در وزارت نیرو دنبال می شود.

عبدالامیر یاقوتی معاون خدمات مشترکان و فروش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پیشتر با اشاره به آغاز نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند برق در سطح تهران و برخی از شهرهای کشور وصول مطالبات، شناسایی انشعابات غیر مجاز و توقف ارائه خدمات به اشتراک‌های غیر مجاز از مزیت‌های این طرح عنوان کرده بود.



به گزارش مهر، وزارت نیرو با آغاز مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن تعرفه برق مشترکان، شتاب در نصب و راه اندازی سامانه‌های هشومند اندازه گیری برق به ویژه در سطح کلانشهرهای کشور را در دستور کار قرار داد.



در هفته‌های گذشته سیستم‌های اندازه گیری هوشمند (AMI) برق در سه نقطه از شهر تهران به طور رسمی راه اندازی شده است.



مدیریت مصرف مشترکان، کاهش تلفات، قرائت از راه دور کنتور، تحلیل اطلاعات مصرف مشترکان، تحلیل کیفیت شبکه‌های توزیع، کنترل مصارف از راه دور، کاهش دستکاری‌های غیرمجاز و قطع و وصل برق مشترکان از راه دور از مهمترین ویژگی های این طرح است.



توسعه هوشمند شبکه، واگذاری انشعاب به صورت آنی، فروش اعتباری، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از تولیدات پراکنده و راه اندازی بازار خرده فروشی برق از دیگر ویژگی‌های این تکنولوژی جدید صنعت برق کشور است.