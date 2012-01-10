72 درصد صادرات زنجان به بخش معدن اختصاص دارد

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، صادرات 9 ماهه استان را 366 میلیون دلار یاد کرد و افزود: این میزان صادرات از نظر وزنی 0,7 درصد رشد و از نظر ارزش دلاری 115 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: با احتساب صادرات فرش 20 میلیون دلار از صادرات را به خود اختصاص داده است و با حذف صادرات پتروشمی سهم استان 2,5 درصد است.

معاون تجارت خارجی زنجان گفت: 193 میلیون دلار از صادرات استان از گمرکات دیگر بوده است لذا باید شرایط صادرات را برای صادر کنندگان در استان مهیا شود.

ابراهیمی صادرات در صنعت را 77 میلیون دلار با 20 درصد رشد، در بخش کشاورزی 11 میلیون دلار با 3 درصد رشد و در فرش دستباف با 20 میلیون دلار و پنج درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در استان از هدف گذاری 500 میلیون دلار در سال جاری تا به امروز 77,5 درصد هدف گذاری محقق شده است

معاون تجارت خارجی زنجان در ادامه یادآور شد: صادرات صنایع دستی از استانهای دیگر به خوبی انجام می شود و در استان صادرات صنایع دستی به خوبی انجام نمی شود.

ابراهیمی افزود: صادرات صنایع دستی در استان توسط چمدان و واسطه انجام می شود لذا باید به صادرات صنایع دستی در استان کمک شو د تا توان صادراتی را در خود تقویت کند.

وی افزود: در استان رشته های صنایع دستی احصاء شود و صادرات یک میلیون دلار صنایع در استان مد نظر قرار گیرد.