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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۳۴

میری:

تحریم سد راه پیشرفت و توسعه صنعت نیست

تحریم سد راه پیشرفت و توسعه صنعت نیست

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کارخانه واگن پارس اراک گفت: تحریم سد راه پیشرفت و توسعه صنعت نیست و به رغم تلاش دشمن پنجمین هیئت اقتصادی خارجی در سال جاری، برای توسعه روابط صنعتی ار واگن پارس اراک بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میری شامگاه دوشنبه در جریان بازدید هیئت اقتصادی کره ای مالزیایی از شرکت واگن پارس اراک به خبرنگاران افزود: با توجه به قراردادهای جدید شرکت واگن پارس اراک از جمله طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد، این کارخانه با حجم زیادی از شرکت های خارجی مختلف برای مشارکت در این گونه طرح ها روبرو است.

وی گفت: در طول فعالیت شرکت واگن پارس اراک تاکنون، محصولات این کارخانه به پنج کشور جهان از جمله سودان، سوریه، کوبا و بنگلادش صادر شده است.
 
مدیر کارخانه واگن پارس اراک عنوان کرد: هم اکنون خودروهای ریلی این شرکت در سه قاره جهان در حال حرکت است و صادرات این شرکت بیش از 110 میلیون یورو ارز آوری برای کشور به همراه داشته است.
کد مطلب 1505710

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