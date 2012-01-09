تحریم سد راه پیشرفت و توسعه صنعت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میری شامگاه دوشنبه در جریان بازدید هیئت اقتصادی کره ای مالزیایی از شرکت واگن پارس اراک به خبرنگاران افزود: با توجه به قراردادهای جدید شرکت واگن پارس اراک از جمله طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد، این کارخانه با حجم زیادی از شرکت های خارجی مختلف برای مشارکت در این گونه طرح ها روبرو است.

وی گفت: در طول فعالیت شرکت واگن پارس اراک تاکنون، محصولات این کارخانه به پنج کشور جهان از جمله سودان، سوریه، کوبا و بنگلادش صادر شده است.

مدیر کارخانه واگن پارس اراک عنوان کرد: هم اکنون خودروهای ریلی این شرکت در سه قاره جهان در حال حرکت است و صادرات این شرکت بیش از 110 میلیون یورو ارز آوری برای کشور به همراه داشته است.