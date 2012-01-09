عملیات لکه گیری در سطح 45 هزار مترمربع از راههای لرستان انجام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر گندمی در این رابطه اظهار داشت: در 9 ماه نخست سالجاری 67 کیلومتر از راههای اصلی حوزه استحفاظی استان لرستان با صرف اعتباری در حدود 55 میلیارد ریال آسفالت شده است.

وی ادامه داد: احداث و تکمیل 10کیلومتر چهارخطه، ساماندهی و اصلاح 3 نقطه پر حادثه و عملیات لکه گیری در سطح 45 مترمربع از راههای اصلی و فرعی از دیگر اقدامات اداره کل راه و ترابری در راستای بهسازی و ایمن سازی محورهای ارتباطی استان در این مدت بوده است.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان لرستان تصریح کرد: در راستای انجام این عملیات بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

گندمی یادآور شد: در حال حاضر تعداد پروژه های مختلف در حوزه تعریض، بهسازی و احداث در طول 320 کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان در دست اقدام است که پیشرفت میانگین آنها در حدود 75 درصد است.