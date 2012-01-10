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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

به خاطر تامین آب تهران/

شهروندان کرجی باید تا 40 روز دیگر با کم آبی سر کنند

شهروندان کرجی باید تا 40 روز دیگر با کم آبی سر کنند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر بحران شهرداری کرج از اجرای عملیات تعمیر کانال انتقال آب به تهران خبر داد و گفت: این عملیات 40 روز آینده با حضور شبانه روزی نیروهای خدماتی به اتمام می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله کیان اظهار داشت: با توجه به تعمیر کانال انتقال آب به تهران و اجرای عملیات بازسازی این کانال، آب مناطق شاهین ویلا و باغستان طی چند روز گذشته قطع شده بود.

وی افزود: در این زمینه مشکلاتی برای شهروندان به وجود آمده بود و گله مندی خود را به سازمانهای مربوطه اعلام کردند.
 
این مسئول عنوان کرد: در این راستا جلسه ستاد بحران در فرمانداری شهرستان کرج برگزار و راهکارهای لازم برای رفع این مشکل ارائه شد.
 
کیان ادامه داد: در جلسه مذکور مقرر شد که با همکاری مناطق 6،‌5، 7 و ستاد مرکزی شهرداری کرج، مشکل قطعی آب شهروندان مناطق مذکور برطرف شود.
 
مدیر بحران شهرداری کرج یادآور شد: این مشکل با اعزام تانکرهای آب به مناطق مذکور و سهیمه بندی آب به صورت ساعتی برطرف می شود.
 
وی گفت: این عملیات بازسازی و تعمیر طی 40 روز آینده با حضور شبانه روزی نیروهای خدماتی به اتمام می رسد که در این زمینه از شهروندان تقاضا می شود که با وجود مشکل قطعی آب، با نیروهای خدماتی همکاری داشته باشند.
 
کد مطلب 1505721

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