علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه اینترنت در ایران از آن جمله فضاهای بکری است که هنوز به خوبی به آن پرداخته نشده است اظهار داشت: ضریب نفوذ اینترنت در کشور رقم خوبی است به نحوی که ایران رتبه اول را در خاورمیانه از نظر دسترسی به اینترنت دارد اما در حوزه های دیگری همچون ضریب نفوذ در وب ، بسیار در جایگاه پایینی ایستاده است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: بیش از 220 میلیون دامنه اینترنتی در دنیا به ثبت رسیده اما تنها 220 هزار دامنه آن متعلق به دامنه ایرانی "دات آی آر" است. به عبارت دیگر با وجودیکه مردم ایران یک صدم جمعیت جهان را تشکیل می دهند و از هر 100 نفر در جهان یک نفر ایرانی است اما تعداد دامنه های اینترنتی ایرانی ثبت شده نشان می دهد که ما تنها یک هزارم تعداد وب جهان را به خود اختصاص داده ایم .



انصاری افزود: این رقم در مورد تعداد IP آدرس ها هم به همین ترتیب است؛ به نحوی که از حدود 5 میلیارد IP آدرس توزیع شده تنها بیش از پنج میلیون آدرس ایرانی در اینترنت وجود دارد.



معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد سهم ایران از صفحات وب نیز گفت: از میان 70 میلیارد صفحه وب مرئی خزش شده، تنها 200 تا 300 میلیون آن متعلق به ایران است که این آمارها و ارقام به خوبی نشان می دهد که کشور ما در عرصه فضای وب هیچ رشدی نداشته و در زمینه محتوا ضعیف عمل کرده است ؛ به همین دلیل باید با تمهیداتی به دانش دنیا متصل شده و برای توسعه وب اقدامات لازم را انجام دهیم.



وی تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات را باعث افزایش سهم ایران در فضای وب عنوان کرد و به مهر گفت: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، خدمات و فعالیت هایی که در حوزه وب صورت می گیرد پر رنگ تر شده و می تواند بسیار ثمربخش باشد.



انصاری، به ارائه نمونه هایی از این موضوع پرداخت و ادامه داد: گسترش وب آموزشی یکی از این مسائل است به نحوی که در طی سالهای اخیر شاهد بودیم که با گسترش این وب های آموزشی و پرداختن به بحث آموزش مجازی ، مراکز آموزشی و دانشگاه ها توانستند کسب و کار خود را بهبود بخشند و البته با فراهم شدن زیرساخت ها، این توسعه از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد.



این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به بحث هایی همچون تجارت و امضای الکترونیک اشاره کرد که در این راستا شبکه ملی اطلاعات می تواند در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور و توسعه وب تجاری و خرید و فروش در این حوزه کمک کند.



وی گفت: از دیگر سو باید به وب های اطلاع رسانی و فرهنگی اشاره کرد که تجربه سالهای اخیر نشان داده که کاربران نسبت به این فضای الکترونیکی مشتاق تر بوده و تمایل بهره بردن از فضای وب را دارند.