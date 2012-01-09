لرستان آماده اجرای نظام آموزشی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماکنعلی در جمع اعضاء کارگروههای اجرایی تحول بنیادین شهرستانها و مناطق استان اظهار داشت: با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام گرفته، هیچ مشکلی برای اجرای نظام آموزشی 3-3- 6 در استان وجود ندارد.

وی سند تحول بنیادین را نقشه راه و قانون اساسی آموزش و پرورش خواند و بیان داشت: در این سند 23 راهبرد کلان و 131 راهکار اجرایی پیش بینی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از انجام برنامه ریزی های لازم برای استقرار نظام 3-3-6 در استان خبر داد و افزود: مجموع اهداف در سند تحول بنیادین با 5 پایه مقطع ابتدایی نمی گنجید که به منظور آمادگی کامل دانش آموزان برای ورود به مقطع راهنمایی، پایه ششم مقطع ابتدایی در نظر گرفته شده است.

ماکنعلی یادآور شد: ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی مهمترین برنامه پیش روی اعضاء کارگروههای اجرایی تحول بنیادین شهرستانها و مناطق استان است.