تشریح برنامه های صداوسیمای گیلان در آستانه انتخابات مجلس نهم

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود انتخابات به مراحل اجرایی، صدا و سیما مرکز گیلان برنامه های مختلف رادیویی با عناوین قانونگذاران، صبح بخیر گیلان، لطفا با ما باشید، شهر ما، آئینه زندگی، شما بگوئید چه کنم، دریچه، گلستان قرآن، پیام روستا، ساعت جوانی، گیلانه، تالشونه، صدای کشاورز، فصل انتخابات و بوستان معرفت در مجموع دو هزار و 880 دقیقه تولید و پخش کرده است.

وی اظهارداشت: همچنین در تلویزیون با برنامه های دریچه، فصل انتخابات، نماز آدینه و در شهر به مدت 432 دقیقه و در اطلاعات واخبار، خبر مکتوب ارسالی به تهران 73 مورد، گزارش صوتی 23 دقیقه، گزارش تصویری ارسال به تهران 25 دقیقه، خبر رادیو پخش محلی 130 دقیقه، خبرتلویزیون پخش محلی 200 دقیقه، تفسیر رادیو و تلویزیون 10 دقیقه، گفتگوی ویژه تلویزیون 130 دقیقه در مجموع 518 دقیقه تاکنون به موضوع انتخابات پرداخته و تا زمان برگزاری انتخابات نیز نسبت به تولید برنامه های تاثیرگذار دیگری نیز اقدام خواهد کرد.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان در خصوص اهمیت رسانه و نقش آن در انتخابات اشاره کرد و گفت: رسانه ملی و به تبع آن رسانه استانی از جنبه های گوناگون در فرآیندهای انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران نقش بی بدیل و حساس دارد.

وی افزود: نقش تاثیرگذار و غیرقابل انکار صدا و سیما در حضور حداکثری مردم در همه ادوار انتخابات یکی از این جنبه هاست.

نصرپور عنوان کرد: صدا و سیما در همه انتخابات برای ایفای این نقش مهم مدتها پیش از اینکه فضای عمومی کشور خود را مهیای انتخابات کند، به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم برای حضور حداکثری مردم برنامه ریزی و اقدام می کند.

وی گفت: تقسیم این عملکردها در سه بخش تبیینی، تبلیغی و فراخوان نشان از عمق برنامه ریزی های رسانه ملی برای زمینه سازی حضور آگاهانه و موثر مردم در انتخابات است.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان افزود: پرداختن به انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق استفاده از ابزار هنر و نیز مدیریت درست و همه جانبه پیام، نقش برجسته ای در این زمینه دارد.

وی افزود: دشمنان در همه ادوار انتخابات تلاش کرده اند به شیوه های مختلف از حضور مردم در انتخابات بکاهند و با دلسرد کردن آنان نسبت به کارآمدی نظام سیاسی ایران، راه را برای تحقق آنچه که می خواهند فراهم کنند.

نصرپور تاکید کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه در شکل گیری، تداوم و بالندگی انقلاب اسلامی و خنثی کردن همه توطئه ها برجسته ترین نقشها را ایفا کرده و دشمن با شناخت این اصل همواره درصدد است با کاستن از حضور حداکثری مردم درعرصه های مختلف انقلاب، به اهدافش دست یابد.

وی اظهارداشت: اینجاست که نقش بی بدیل رسانه ملی در فراهم آوردن حضور حماسی مردم در انتخابات بیشتر رخ نموده و بر اهمیت کم نظیر صدا و سیما در این زمینه می افزاید.

مدیرکل صدا و سیما گیلان افزود: در واقع رسانه ملی براساس اعتمادی که مردم به رسانه ملی دارند با تبیین و تشریح دلایل و الزامات حضور حداکثری مردم در انتخابات و بازوی قدرتمند نظام و رهبری معظم انقلاب در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی در پاسخ به سئوال که رویکرد صدا و سیما مرکز گیلان دراین مقطع حساس چگونه خواهد بود، گفت: رویکرد صدا و سیما در همه ادوار انتخابات از جمله انتخابات پیش رو این اصل ثابت است و کاملا بی طرف عمل می کند و انطباق کامل با دیدگاههای مقام معظم رهبری را در برنامه سازیهای مربوط به انتخابات دنبال می کند.

نصرپور ادامه داد: صدا و سیما به عنوان بزرگترین و پرنفوذترین رسانه کشور بازتاب صدا و تصویر جمهوری اسلامی ایران در پهنه ملی و جهانی، منعکس کننده دیدگاههای رهبریت نظام است اما بدون شک بر اساس تاکید قانون و شانیت فراجناحی و فراگروهی خود همواره بی طرف عمل می کند.

وی اظهارداشت: رویکرد صدا و سیمای مرکز گیلان نیز در این زمینه، تداوم این سیاست کلی و مهم است. این مرکز در انتخابات پیش رو همانند همه ادوار گذشته انتخابات و متناسب با نیازهای زمان و براساس الزامات و حساسیتهای این دوره، تلاش می کند از طریق برنامه های متنوع و متعدد، هم الزامات و اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات را تبیین کند و هم بر کیفیت انتخابات مردم بیفزاید و در کسوت مشاوری امین به مردم در انتخابات درست کمک کند.

مدیرکل صدا و سیما گیلان گفت: تشریح نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی کشور، تبیین اهمیت شورای نگهبان و کارکردهایش در انتخابات، آموزش مراحل مختلف انتخابات به مردم، بیان عملکردهای مجریان انتخابات و آمادگیهای استان برای برگزاری این آزمون ملی، از اهم محورهایی است که صدا و سیمای مرکز گیلان به آنها می پردازد.

وی عنوان کرد: دقت در فرمایشات مقام معظم رهبری به خوبی نشان می دهد ایشان ملاکهایی را برای انتخاب نماینده اصلح در نظر گرفته و به مردم توصیه کرده اند که اهم آن شامل ملاک نبودن تبلیغات رنگین در انتخاب نماینده اصلح، عدم توجه به وعده های نامزدها و ارتباط آنها با وظایف قانونی نمایندگان مجلس با این رویکرد که وعده های بزرگ و غیر عملی علامتی منفی در انتخاب محسوب می شود، ناشایست بودن بد اخلاقی های انتخاباتی، منفی بودن تهمت زدن به انسان های مومن و مجاز نبودن تخریب واهانت، مراعات کردن رفتارهای انتخاباتی و اجرای درست قانون و مقررات است.

نصرپور در پاسخ به این سئوال که با توجه به پوشش همه شبکه ها، صدا و سیمای گیلان از چه مقوله های اجتماعی و فرهنگی برای حضور حداکثری بهره می گیرید، افزود: انتخابات یکی از صحنه های پرشوری است که فرصتهای زیادی را برای نظام اسلامی جلوه گر می سازد که مردم با درک شرایط این فرصتها را به نفع جمهوری اسلامی رقم می زنند.

وی گفت: شبکه استانی نیز در امر انتخابات در رعایت بی طرفی و ایجاد عدالت انتخاباتی به مردم امنیت خاطر داده و در نتیجه باعث بالا بردن انگیزه آنان برای حضور در پای صندوقهای رای می شود.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان افزود: مردم با اراده و شعور بالای سیاسی حساسیت هر مقطع زمانی را در طول انقلاب اسلامی درک کرده و در طول این سالیان حماسه حضور در انتخابات را پر شورتر از قبل به نمایش گذاشته اند.

وی بیان داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم خط بطلانی است بر دسیسه ها و شیطنتهای دشمنان و اهمیت این دوره از انتخابات با توجه به تجربه فتنه 88 و جریانهای انحرافی و تبلیغات سوء فراوان دشمنان خارجی و داخلی، بیشتر است.