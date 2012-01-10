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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

قمری در گفتگو با مهر:

اماکن ورزشی استان بدهکار دستگاه های خدمات رسان هستند

اماکن ورزشی استان بدهکار دستگاه های خدمات رسان هستند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: میزان بدهی اماکن ورزشی به دستگاه های خدمات رسان از جمله، آب و فاضلاب و اداره برق و گاز، از بودجه اداره تربیت بدنی استان بیشتر است.

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اتصال مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک به شبکه فاضلاب شهری حدود 1.5 میلیارد تومان نیاز است که 700 میلیون تومان را باید به شرکت فاضلاب  برای انشعاب فاضلاب پرداخت کنیم که این میزان معادل اعتبارات عمرانی یک سال سازمان است.

وی عدم استقبال برای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی و یا اجاره اماکن به علت هزینه های بالای آن را از مشکلات دیگر این اداره کل عنوان کرد.

وی همچنین افزود: برای احداث سالن ورزشی  در خمین در سفر دوم ریاست جمهور یک میلیارد تومان برای ساخت آن مصوب شد که شهرداری خمین 700 میلیون تومان عوارض آن را اعلام کرده که هنوز موفق به اخذ مجوز و ساخت نشده ایم.

قمری گفت: بر این اساس قرار است جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری و نمایندگان دستگاه های خدمات رسان آب، برق، گاز برگزار شود و بدهی و وصول آنها بررسی شود.

 
 
کد مطلب 1505740

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