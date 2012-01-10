اماکن ورزشی استان بدهکار دستگاه های خدمات رسان هستند

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اتصال مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک به شبکه فاضلاب شهری حدود 1.5 میلیارد تومان نیاز است که 700 میلیون تومان را باید به شرکت فاضلاب برای انشعاب فاضلاب پرداخت کنیم که این میزان معادل اعتبارات عمرانی یک سال سازمان است.

وی عدم استقبال برای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی و یا اجاره اماکن به علت هزینه های بالای آن را از مشکلات دیگر این اداره کل عنوان کرد.

وی همچنین افزود: برای احداث سالن ورزشی در خمین در سفر دوم ریاست جمهور یک میلیارد تومان برای ساخت آن مصوب شد که شهرداری خمین 700 میلیون تومان عوارض آن را اعلام کرده که هنوز موفق به اخذ مجوز و ساخت نشده ایم.

قمری گفت: بر این اساس قرار است جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری و نمایندگان دستگاه های خدمات رسان آب، برق، گاز برگزار شود و بدهی و وصول آنها بررسی شود.



