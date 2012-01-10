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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

هاشمی به مهر خبر داد:

بیش از 1400 برنامه طی دهه فجر در استان مرکزی اجرا می شود

بیش از 1400 برنامه طی دهه فجر در استان مرکزی اجرا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت:سال گذشته برای گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حدود 1400 برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و جشن انقلاب در استان برگزار شد که پیش بینی می شود امسال این تعداد برنامه افزایش یابد.

حجت الاسلام علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همین منظور، 209 کمیته دهه فجر انقلاب اسلامی در استان مرکزی، شامل کمیته های استانی، شهرستانی و بخش های استان برای هر چه باشکوه تر برگزار کردن ایام دهه فجر تشکیل شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی، با اشاره به اینکه نوآوری و خلاقیت از مقوله های مهم برگزاری برنامه ها در دهه فجر 90 است افزود: استان مرکزی از استان های پر برنامه کشور در ایام دهه فجر است و ضروری است مدیران روابط عمومی ها اطلاع رسانی دقیقی نسبت به اجرای برنامه های خود با رسانه ها داشته باشند.

وی مستندسازی از برنامه های دهه فجر را از دیگر اولویت های کاری دستگاه ها خواند و گفت: دراین ایام باید دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم بیان شود.

هاشمی در ادامه گفت: برنامه های این ایام باید هر چه مردمی تر برگزار شود و زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم فراهم شود.

کد مطلب 1505746

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