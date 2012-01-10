بیش از 1400 برنامه طی دهه فجر در استان مرکزی اجرا می شود

حجت الاسلام علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همین منظور، 209 کمیته دهه فجر انقلاب اسلامی در استان مرکزی، شامل کمیته های استانی، شهرستانی و بخش های استان برای هر چه باشکوه تر برگزار کردن ایام دهه فجر تشکیل شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی، با اشاره به اینکه نوآوری و خلاقیت از مقوله های مهم برگزاری برنامه ها در دهه فجر 90 است افزود: استان مرکزی از استان های پر برنامه کشور در ایام دهه فجر است و ضروری است مدیران روابط عمومی ها اطلاع رسانی دقیقی نسبت به اجرای برنامه های خود با رسانه ها داشته باشند.

وی مستندسازی از برنامه های دهه فجر را از دیگر اولویت های کاری دستگاه ها خواند و گفت: دراین ایام باید دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم بیان شود.

هاشمی در ادامه گفت: برنامه های این ایام باید هر چه مردمی تر برگزار شود و زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم فراهم شود.