سفر وزیر خارجه لبنان به لیبی/ پرونده امام موسی صدر در دستورکار منصور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع آگاه لبنانی گزارش دادند: "عدنان منصور" وزیر امور خارجه لبنان طی روزهای آینده در راس هیئتی برای پیگیری سرنوشت امام موسی صدر عازم لیبی خواهد شد.

منابع فوق گزارش دادند: وی علاوه بر دیدار با "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی با نخست وزیر، وزیر امور خارجه، کشور و مقامات امنیتی و قضایی لیبی دیدار خواهد کرد.

این منابع اعلام کردند: "صدر الدین الصدر" فرزند امام موسی صدر و "محمد یعقوب علی یعقوب" فرزند یکی همراهان امام موسی صدر نیز وزیر خارجه لبنان را همراهی می کنند.

شایان ذکر است که یک مقام مطلع در شورای انتقالی لیبی چندی قبل در گفتگو با یک روزنامه لبنانی مدعی شده بود: امام موسی صدر در سال 1998 در همان زندانی که از زمان بازداشتش در سال 1978 در آن حضور داشت، درگذشت.