کمیته های دهه فجر در خرامه تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرماندار خرامه در دومین جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر این شهرستان اظهار داشت: دهه فجر یادآور حماسه و خاطرات دوران انقلاب اسلامی است.

محمدرضا صفری گفت: در این راستا باید با برنامه ریزی، نسل جدید را با دستاوردهای انقلاب آشنا کنیم و در اشاعه فرهنگ اسلامی و آرمانهای امام (ره) با بصیرت حرکت کنیم.

معاون فرماندار افزود: باید برنامه های دهه فجر را امسال هرچه باشکوه تر در شهرستان برگزار کنیم و در این رابطه مسئولان باید در کنار مردم نسبت به اجرای برنامه ها تلاش کنند.

در ادامه این جلسه با تشکیل کمیته های مختلف وظایف و برنامه های کمیته ها در زمینه های فرهنگی و مذهبی و ورزشی برای برگزاری برنامه های ستاد دهه فجر در شهرستان مشخص شد.