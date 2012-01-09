  1. استانها
  2. فارس
۱۹ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۰۸

کمیته های دهه فجر در خرامه تشکیل شد

کمیته های دهه فجر در خرامه تشکیل شد

خرامه - خبرگزاری مهر: کمیته های ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر در شهرستان خرامه فارس تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرماندار خرامه در دومین جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر این شهرستان اظهار داشت: دهه فجر یادآور حماسه و خاطرات دوران انقلاب اسلامی است.

محمدرضا صفری گفت: در این راستا باید با برنامه ریزی، نسل جدید را با دستاوردهای انقلاب آشنا کنیم و در اشاعه فرهنگ اسلامی و آرمانهای امام (ره) با بصیرت حرکت کنیم.

معاون فرماندار افزود: باید برنامه های دهه فجر را امسال هرچه باشکوه تر در شهرستان برگزار کنیم و در این رابطه مسئولان باید در کنار مردم نسبت به اجرای برنامه ها تلاش کنند.

در ادامه این جلسه با تشکیل کمیته های مختلف وظایف و برنامه های کمیته ها در زمینه های فرهنگی و مذهبی و ورزشی برای برگزاری برنامه های ستاد دهه فجر در شهرستان مشخص شد.

کد مطلب 1505760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها