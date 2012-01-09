طرح پارکومتر در خیابانهای گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بکاییان افزود: این طرح با توجه به افزایش روزافزون خودروها و با هدف ساماندهی و مدیریت پارک حاشیه ای برای توزیع عادلانه مکان پارک حاشیه خیابانها بین همه شهروندان و همچنین جلوگیری از توقف های طولانی و کاهش بار ترافیکی محورهای پر تردد و ترغیب رانندگان به استفاده از پارکینگ های عمومی در برخی از خیابانهای سطح شهر اجرا می شود.

وی ادامه داد: در خیابانهای جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره)،ضلع شمال و غرب پارک شهر، شهدا، شهید بهشتی و خیابان 5 آذر با 907 فضای پارک طرح پارکومتر عملیاتی می شود.

بکاییان اظهار امیدواری کرد:مجموعه اقداماتی که شهرداری گرگان برای تسهیل در عبورو مرور انجام می دهد به همراه فرهنگ صحیح رانندگی بتواند در کاهش بار ترافیکی خیابانهای سطح شهر تاثیر گذارده و اینگونه آرامش روانی و امنیت خاطر شهروندان را به همراه آورد.

