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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۱۷

سازمان خبرنگاران بدون مرز:

آل خلیفه همچنان به سرکوب مردم ادامه می دهد

آل خلیفه همچنان به سرکوب مردم ادامه می دهد

سازمان خبرنگاران بدون مرز با صدور بیانیه ای ضمن تشریح سیاستهای دوگانه رژیم آل خلیفه و ادامه سرکوب مردم بحرین، هوشیاری مجامع بین المللی را در این زمینه خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،  سازمان خبرنگاران بدون مرز با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین از مجامع بین المللی خواست که فریب مواضع دوگانه مقامات بحرین را نخورند.

در این بیانیه آمده است : رژیم بحرین از سویی دم از مجازات مسئولان خطاکار علیه مردم می زند از سوی دیگر به سیاستهای سرکوبگرانه خود ادامه می دهد.

سازمان مذکور با اشاره به محدودیتها علیه خبرنگاران به ضرب و شتم "مازن مهدی" تصویربردار خبرگزاری آلمان در دسامبر گذشته و بازداشت "زینب الخواجه" وبلاگ نویس و فعال بحرینی اعتراض کرد.

سازمان خبرنگاران بدون مرز، همچنین تبرئه "ریم خلیفه" روزنامه نگار بحرینی از اتهامات بی اساس را خواستار شده است، دادگاه وی به نوزده ژانویه جاری موکول شده است.

کد مطلب 1505767

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