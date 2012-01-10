  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

از استان مرکزی/

12 فیلم به جشنواره تولیدات استانهای حوزه هنری ارسال شد

12 فیلم به جشنواره تولیدات استانهای حوزه هنری ارسال شد

اراک - خبرکزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: حوزه هنری استان مرکزی با 12 فیلم در سه بخش پویانمایی، داستانی و مستند در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی شرکت می کند.

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخش پویا نمایی انیمیشن های سنگ و تفنگ، جزیره، ماه و ماهی ارسال شده است.

وی گفت: در بخش داستانی هم فیلمهای دوباره عاشورا، کوچه های انتظار، فصل درو، فرود فرشتگان، فرفره آیت و ردپای آب ارسال شده است.

دلشادی اضافه کرد: در بخش مستند هم فیلم های اینجا پایان جاده نیست، آدم به هوش می آید و  فقط کمی به جشنواره ارسال شده است.

وی مضمون فیلم ها را اجتماعی، دینی و فرهنگی دانست و گفت: بیش از 50 نفر از هنرمندان حوزه هنری استان در  ساخت و تولید این فیلم ها نقش داشتند.

کد مطلب 1505769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها