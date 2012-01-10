12 فیلم به جشنواره تولیدات استانهای حوزه هنری ارسال شد

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخش پویا نمایی انیمیشن های سنگ و تفنگ، جزیره، ماه و ماهی ارسال شده است.

وی گفت: در بخش داستانی هم فیلمهای دوباره عاشورا، کوچه های انتظار، فصل درو، فرود فرشتگان، فرفره آیت و ردپای آب ارسال شده است.

دلشادی اضافه کرد: در بخش مستند هم فیلم های اینجا پایان جاده نیست، آدم به هوش می آید و فقط کمی به جشنواره ارسال شده است.

وی مضمون فیلم ها را اجتماعی، دینی و فرهنگی دانست و گفت: بیش از 50 نفر از هنرمندان حوزه هنری استان در ساخت و تولید این فیلم ها نقش داشتند.