پای انرژی خورشیدی به تاسیسات آب هم باز شد/ پیشگامی آبفای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بحران انرژی در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته که با استفاده از روش های مختلف به فکر یک جایگزین مناسب برای انرژی های فسیلی باشند.

در این راه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و از جمله انرژی بی پایان خورشیدی به منظور کاهش و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی از طرف جوامع بین المللی روبرو شد.

در جهان امروز اکثر سرمایه گذاری های خرد و کلان به دلیل کاهش هدررفت سرمایه های طبیعی زمین و کاهش هزینه های جاری برای دستیابی به انرژی فسیلی به شناخت و بررسی کاربردهای انرژی های نو جلب شده است.

در سال های اخیر در اکثر کشورهای جهان نگاه دولتمردان و برنامه ریزان به چگونگی استفاده از انرژی های رایگان و همیشه در دسترس معطوف شده و در این راه به موفقیت های بسیاری نیز دست یافته اند.

از سوی دیگر کره زمین با مشکلاتی همچون گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی مواجه شده که متاسفانه حاصل فعالیت های گسترده صنعتی و رشد آلودگی های زیست محیطی است. در این بین مصرف انرژی های پاکی همچون انرژی خورشیدی می تواند راهکار بسیار مناسبی برای به حداقل رساندن مشکلات کنونی بشر باشد.

در حال حاضر انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از آلودگی های زیست محیطی بوده و به همین علت بسیاری از کشورهای جهان برای استفاده از این انرژی نو سرمایه گذاری های کلانی کرده اند.

با این تفاسیر تاکنون دستگاههای مختلفی در لرستان از جمله محیط زیست، شرکت گاز، شرکت پخش فرآورده های نفتی، شرکت توزیع برق و ... از انرژی خورشیدی در تاسیسات خود استفاده کرده اند.

این در حالیست که اخیرا نیز شرکت آب و فاضلاب لرستان اقدام به استفاده از این انرژی پاک در یکی از تاسیسات آب خود کرده است که امید می رود این روند استمرار داشته باشد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: با راه اندازی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در سامانه تله متری و تله کنترل مخازن ذخیره آب منطقه گلدشت خرم آباد، از این پس با استفاده از انرژی نو و تجدید پذیر توسط باتری های خورشیدی، برق مورد نیاز تاسیسات مخازن گلدشت تامین می شود.

مهدی اکبریان افزود: برای نخستین بار است که بهره گیری از انرژی خورشیدی برای تاسیسات آب منطقه گلدشت استان در دستور کار قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا تغذیه الکتریکی سیستمهای انرژی بر مانند سامانه تله متری و تله کنترل مخازن ذخیره آب با هزینه ای بالغ بر 170 میلیون ریال انجام گرفته است.

به هر روی امید می رود روند استفاده از انرژی های پاک توسط دستگاههای مختلف استان استمرار داشته باشد.