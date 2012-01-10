"عروس غاز" در تالابهای گلستان پاگشا شد/ اتفاقی نادر در پرنده نگری

به گزارش خبرنگار مهر، این پرنده زیبا و منحصر بفرد برای اولین بار در زیستگاههای گلستان دیده شده و شمارش شدند.

ماموران محیط زیست گلستان در جریان سرشماری از گونه های پرنده گان استان به یک جفت عروس غاز برخوردند که تاکنون بی سابقه بوده است.

این گونه از گونه پرندگان نادر و در معرض انقراض جهان است که در ایران نیز به ندرت دیده می شود واکنون این پرنده زیبا در حاشیه تالاب گمیشان مشغول زمستان گذرانی است.

این پرنده به دلیل رنگ زیبای قرمز زیر گردن و حاشیه گردن به عروس غاز معروف است.

کارشناس محیط زیست و مسئول تیم سرشماری پرندگان در منابع آبی استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عروس غاز از گونه های نادر جهان است که در ایران نیز به ندرت مشاهده می شود و برای اولین بار در تاریخ سرشماری پرندگان نادر در گلستان دیده شد.

محمد شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سرشماری پرندگان استان، دو قطعه عروس غاز در حاشیه تالاب گمیشان در استان عکس برداری و مشاهده شده است.

وی اظهار داشت: این پرنده در مسیر مهاجرت به ترکیه و عراق معمولا دیده می شود مشاهده آن در استان اتفاق نادری است.

وی عنوان کرد: از این گونه در استان عکسبرداری شد و در لیست پرندگان نام این پرنده زیبا ثبت شده است.

شکیبا بیان داشت: علاوه بر عروس غاز، پرندگانی نظیر غاز سینه سفید و غاز معمولی و اردک سرسبز نیز در تالابهای استان شمارش شده اند.

این کارشناس محیط زیست یادآورشد: حفظ زیستگاههای پرندگان از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی یاداورشد: آلوده نکردن منابع آبی و تالابها و جلوگیری از صید و شکار پرندگان نادر و کنترل شکار نیز مسئله بسیار مهمی است.

عکس گرفتن از پرندگان فرهنگ شود

شکیبا افزود: باید عکس گرفتن از پرندگان نادر به جای شکار آن تبدیل به فرهنگ شود تا همگان از این مواهب خدادادی بهره گیرند.

وی افزود: اگر روند شکار گونه های پرندگان تداوم یابد، در آینده شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از گونه های منحصر بفرد و زیبا از دست خواهند رفت.

مسئول تیم سرشماری پرندگان در زیستگاههای آبی گلستان، تعداد سایت های سرشماری پرندگان را 21 سایت بیان کرد.

وی یادآورشد: سرشماری از گونه های پرندگان در زیستگاههای آبی استان از 11 دیماه سالجاری آغاز شد و تا پنجم بهمن ماه ادامه دارد.

به گزارش مهر، این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و از غازهای تیره رنگ و کوچک است و به واسطه رنگ تیره اش از غازهای دیگر متمایز است.

منقارش سیاه و بسیار کوچک و مرزبندی رنگها سفید است، سر این پرنده ، در حاشیه چانه و گلو قرمز بلوطی است و سر و پشت گردن سیاه است، روتنه و شکم سیاه و در پهلوها حاشیه سفیدی دیده می شود که تا زیر شکم و دُم را می پوشاند و لکه سفیدی در جلو چشمانش مشاهده می شود.

عروس غاز سریع و چابک است و اغلب همراه با غازهای خاکستری به سر می برد، صدای این پرنده هنگام پرواز، خشن و مقطعی ، شبیه " کی .کوی ، kee –kui " شنیده می شود.

این پرنده زمستانها ، در تالابهای عراق و ترکیه به سر برده و به صورت اتفاقی به ایران مهاجرت می کند، در ایران به تعداد اندک در دشت مغان ، میانکاله و خوزستان دیده می شود.

طبق آمار، تاکنون 85 گونه پرنده شامل 19 گونه بومی و 66 گونه مهاجر در تالابهای منطقه شناسایی شدند که از میان پرندگان مهاجر، 14 گونه بومی و بقیه گونه زمستان گذر هستند.

چنگر، فوتکا، مرغابی، قو، غاز، پلیکان، فلامینگو، باتلان، انواع حواصیل و پرستو از انواع گونه‌های ارزشمند پرندگان مهاجری هستند که به تالابهای استان گلستان مهاجرت می‌کنند. بر اساس آمار، هر سال حدود 300 هزار پرنده به گلستان می‌آیند و شش ماه سرد سال را در تالابهای استان سپری می‌کنند و

مرغابی، غاز، قو، پلیکان، باکلان، پرستوی دریایی، سلیم، کاکایی، چنگر، اگرت، خوتکا، گیلان شاه و تلیله از مهمترین پرندگان مهاجر به استان گلستان است.

برخی از این پرندگان مانند پلیکان، فلامینگو و قو جزو گونه‌های حمایت شده و برخی نیز مانند پلیکان پا خاکستری و عقاب دریایی دم سفید از جمله گونه‌های در خطر انقراض به شمار می‌روند و ترانه خوانی بسیاری از پرندگان دیگر در تالابهای گلتسان به گوش نمی رسد.

برابر قوانین، شکار و صید گونه های مرغابی سانان حفاظت شده در ایران شامل قوها، غاز پیشانی سفیدکوچک، غاز پازرد، اردک سرسفید، اردک بلوطی، اردک تاجدار، اردک مرمری ، اردک چشم طلایی ، اردک سرسیاه ، اردک دم دراز و مرگوسها می شود.

نا امن شدن زیستگاههای پرندگان در سایه شکار بی رویه و برخی بی تدبیریها و خشکسالی تالابها موجب شده تا دیدن گونه های ارزشمند پرندگان مهاجر در تالابهای گلستان در سالهای آینده به رویایی دست نیافتنی مبدل شود.

تالاب گمیشان در غرب گلستان واقع شده است.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان