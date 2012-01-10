23 تکواندوکار به اردوی تیم تکواندوی نوجوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم تکواندوی نوجوانان کشورمان روز دوشنبه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که در نهایت 23 تکواندوکار مجوز حضور در مرحله بعدی این اردو را کسب کردند.

برهمین اساس محمد حسینی نیا و عباس صادقی در وزن اول، ابوالفضل یعقوبی و محمد کاظمی در وزن دوم، جعفر خلیل‌زاده، فرشاد خرسندی و مجتبی کرامتی در وزن سوم، علی خالقی، عباس علی‌نژاد و پدرام براری در وزن چهارم، علی مهدوی، رائد تیزکار و کوروش چگینی در وزن پنجم، مهدی لباس دوز، دانیال صالحی مهر و میثم ابراهیمی در وزن ششم، حسین کریمی و فردین یارکه در وزن هفتم، صادق موسوی و جواد افتاده در وزن هشتم، پوریا عرفانیان در وزن نهم، عارف فرشادمهر و محمدرضا اینالو هم در وزن دهم موفق به شکست رقبای خود و کسب مجوز حضور در اردوی تیم تکواندوی نوجوانان ایران شدند.

این تیم که خود را آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان می‌کند، اسفندماه در رقابت‌های بین المللی آلمان شرکت خواهد کرد.

نهمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 16 تا 20 فروردین به میزبانی مصر در "شرم الشیخ" برگزار خواهد شد. همچنین ششمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان آسیا در همین رده سنی 6 تا 8 اردیبهشت به میزبانی ویتنام در "هوشی مینه" برگزار می‌شود.