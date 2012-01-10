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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۰

اصغری خبر داد:

برخورد قاطع با قطع غیر مجاز درختان در آذربایجان غربی

برخورد قاطع با قطع غیر مجاز درختان در آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از برخورد قاطع با قطع غیر مجاز درختان به دلیل تغییر اراضی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر دوشنبه در نشست مشترک مدیران جهاد کشاورزی و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قطع درختان بدون مجوز مصداق تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده و با متخلفین برخورد قانونی می شود، افزود: بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها به توسعه پایدار و تولید مطمئن در کشاورزی نمی توان دست یافت.

وی با اشاره به استفاده از توان و پتانسیل عظیم مردمی و تشکلهای مرتبط و فارغ التحصیلان شاغل در شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی غیر دولتی برای حفظ و احیا منابع طبیعی، فرهنگ سازی، اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری این اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب و خارج از حریم قانونی راهها و راه آهن ممنوع است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی بیان داشت: مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغات که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون اقدام به تغییر کاربری کرده  باشند ضمن برخورد قانونی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.
 
علی پیرمرادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز منابع طبیعی و آبخیزداری را امانتی برای نسلهای آینده دانست و خسارتهای ناشی از تخریب منابع طبیعی و همچنین بهره برداری های بی رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی را جبران ناپذیر دانست.
 
آذربایجان غربی 2.7 میلیون هکتار مرتع و 101 هزار هکتار جنگل دارد و دومین استان آبخیز کشور محسوب می شود.
 
 
کد مطلب 1505784

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