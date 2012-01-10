برخورد قاطع با قطع غیر مجاز درختان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر دوشنبه در نشست مشترک مدیران جهاد کشاورزی و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قطع درختان بدون مجوز مصداق تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده و با متخلفین برخورد قانونی می شود، افزود: بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها به توسعه پایدار و تولید مطمئن در کشاورزی نمی توان دست یافت.
وی با اشاره به استفاده از توان و پتانسیل عظیم مردمی و تشکلهای مرتبط و فارغ التحصیلان شاغل در شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی غیر دولتی برای حفظ و احیا منابع طبیعی، فرهنگ سازی، اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری این اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب و خارج از حریم قانونی راهها و راه آهن ممنوع است.
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