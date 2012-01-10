برخورد قاطع با قطع غیر مجاز درختان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر دوشنبه در نشست مشترک مدیران جهاد کشاورزی و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قطع درختان بدون مجوز مصداق تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده و با متخلفین برخورد قانونی می شود، افزود: بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها به توسعه پایدار و تولید مطمئن در کشاورزی نمی توان دست یافت.

وی با اشاره به استفاده از توان و پتانسیل عظیم مردمی و تشکلهای مرتبط و فارغ التحصیلان شاغل در شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی غیر دولتی برای حفظ و احیا منابع طبیعی، فرهنگ سازی، اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری این اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب و خارج از حریم قانونی راهها و راه آهن ممنوع است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی بیان داشت: مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغات که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون اقدام به تغییر کاربری کرده باشند ضمن برخورد قانونی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.

علی پیرمرادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز منابع طبیعی و آبخیزداری را امانتی برای نسلهای آینده دانست و خسارتهای ناشی از تخریب منابع طبیعی و همچنین بهره برداری های بی رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی را جبران ناپذیر دانست.

آذربایجان غربی 2.7 میلیون هکتار مرتع و 101 هزار هکتار جنگل دارد و دومین استان آبخیز کشور محسوب می شود.



