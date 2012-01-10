به گزارش خبرنگار مهر، جمعه گذشته در جریان دیدارهای هفته اول و دوم از دور برگشت رقابت‌های تکواندوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور برخی مربیان حاضر در این مسابقات به نحوه قضاوت داوران معترض بودند.

اوج این اعتراضات در دیدار دو تیم گازفجرجم و راه وترابری زنجان اتفاق افتاد که باعث شد تا مربیان گازفجرجم تیم خود از "شی هاپ چانگ" بیرون کشیده و از ادامه این رقابت انصراف دهند.

همین موضوع باعث شد تا عصر روز گذشته جلسه‌ای در محل فدراسیون با حضور رئیس و دبیر فدراسیون، مسئولان کمیته داوران و مسابقات و نماینده گازفجرجم تشکیل شده و مسائل بوجود آمده مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه به دستور رئیس فدراسیون تکواندو قرار شد از این پس از دو دوربین برای قضاوت در مسابقات لیگ برتر استفاده شود. به دلیل آنکه دوربین رسمی مسابقات تنها مرجع آنالیز اعتراض مربیان و تصمیم گیری در این خصوص است این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات در بخش داوری لیگ را کاهش داد.

قرار است از هفته سوم دور برگشت استفاده از دو دوربین برای قضاوت داوران در صورت کار قرار گیرد.