خطر بارانهای اسیدی در پاسارگاد/ تعرض به حریم درجه دو

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که مجموعه تاریخی پاسارگاد به دغدغه دوست داران میراث فرهنگی تبدیل شده است.

ایجاد شهرک صنعتی در کنار این مجموعه ارزشمند تاریخی کارشناسان را نسبت به خطراتی که در آینده متوجه آثار پاسارگاد می کند نگران کرده، حال اینکه سازمان میراث فرهنگی نیز نسبت به ایجاد شهرک صنعتی در این منطقه مخالفت کرده است.

آلودگیهای صنعتی و بارانهای اسیدی نگرانی هایی هستند که کارشناسان در مورد ایجاد شهرک صنعتی در پاسارگاد مطرح کرده اند.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون احداث شهرک صنعتی در جوار مجموعه تاریخی پاسارگاد گفت: برای احداث شهرک صنعتی در جوار این مجموعه حریم درجه دو مجموعه تاریخی پاسارگاد مورد تعرض قرار گرفته است.

مسعود منیعاتی افزود: در این راستا اگر حریم درجه دو و منظری یک مجموعه تاریخی مورد تعرض قرار گیرد باید به این موضوع رسیدگی شود.

وی در خصوص مشکلاتی که این شهرک صنعتی ایجاد می کند، بیان کرد: هرگونه آلودگی از آلات صنعتی، سوختی، پسماند زمینهای کشاورزی منجر به بارانهای اسیدی در اطراف مجموعه شده و در این راستا تمام آلودگیها برای آثار تاریخی مضر هستند.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس ادامه داد: بارانهای اسیدی باعث فرسایش و پوسیدگی بناها و سنگهای تاریخی شده و مشکلاتی را به وجود می آورد.

منیعاتی گفت: در حریم درجه دو اجازه ساخت و ساز صنعتی با آلاینده ها را نداریم از این رو ضروری است که میراث فرهنگی استان موضوع ایجاد شهرک صنعتی را در جوار مجموعه تاریخی پاسارگاد پیگیری کند.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس تاکید کرد: البته در راستای حفاظت از مجموعه های تاریخی ضروری است که حریم منظری برای آنها تعیین شود که در این راستا برای مجموعه تاریخی پاسارگاد این اقدام صورت نگرفته است.

وی افزود: در رابطه با حریم منظری، استان فارس جزو استانهای پشرو است که ضروری است با توجه به اهمیت که مجموعه تاریخی پاسارگاد دارد، برای آن نیز حریم منظری تعیین شود.

منیعاتی گفت: با توجه به مشکلاتی که ایجاد شهرک صنعتی برای مجموعه تاریخی پاسارگاد به وجود می آورد ضروری است که مسئولان میراث فرهنگی این موضوع را به شدت پیگیری کرده و تحت هیچ شرایطی کوتاه نیاید.

در این رابطه معاون میراث‌فرهنگی فارس چندی قبل اعلام کرد: محل ساخت این شهرک جزو گزینه‌های پیشنهادی میراث‌فرهنگی نیست.

عبدالرضا نصیری افزود: محل ساخت شهرک صنعتی که در نزدیکی محوطه جهانی پاسارگاد قرار دارد، جزو هیچیک از سه گزینه پیشنهادی اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس نیست.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس بیان کرد: ابتدا قرار بود این شهرک صنعتی در بخش حریم درجه سه و در یکی از سه موقعیت پیشنهادی این اداره کل ساخته شود، اما بدون هماهنگی این مکان تغییر کرده که میراث‌فرهنگی فارس از این موضوع به سادگی نخواهد گذشت

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز اعلام کرده بود که شهرک صنعتی پاسارگاد براساس موافقت کارگروه مسکن و شهرسازی استان که یکی از اعضای آن اداره کل میراث فرهنگی فارس است، ایجاد شده است.

به هر حال باید در نظر داشت آسیبهایی که با ایجاد شهرک صنعتی برای مجموعه پاساردگاد ایجاد خواهد شد غیر قابل جبران است از این رو در این خصوص باید کار کارشناسی و مطالعات دقیق و علمی صورت گیرد.