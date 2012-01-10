آب روستای سرخون اردل نمونه برداری شد/ جواب آزمایش تا دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، یک آلودگی نفتی در آبهای منطقه سرخون شهرستان اردل چهار محال و بختیاری روی داده که موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم روستای سرخون شده است.

منطقه سرخون جزو حوزه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری است که یک تلمبه خانه نفت در نزدیکی چشمه تامین آب روستای سرخون قرار دارد که این چشمه هم تامین کننده آب شرب و هم تامین کننده آب چند مزرعه پرورش ماهی است.

اطلاعات نشان از آن دارد که آلودگی چشمه سرخون موجب شده که مردم نتوانند ازاین آب برای شرب استفاده کنند و از آبهای معدنی بسته بندی شده استفاده می کنند.

همچنین تعداد زیادی از ماهیهای پرورش ماهی به خاطر آلودگی تلف شده اند.

مدیرکل محیط زیست چهار محال و بختیاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه کارشناسان اداره کل محیط زیست با نمونه برداری از خاک و آب روستای سرخون شهرستان اردل به دنبال دلایل عمده آلودگی آب این منطقه هستند، اظهار داشت: نمونه برداری انجام شده و دردو هفته آینده جواب آزمایشات نمونه برداری مشخص و اعلام می شود.

سعید یوسف پور با بیان اینکه دلیل عمده آلودگی آب مردم این روستا شکستگی لوله نفت در دهه 60است، بیان داشت: دلایل آلودگی توسط کارشناسان در حال پیگیری و بررسی است و عواملی که در آلایندگی منابع آب دخیل بوده اند از این عوامل جبران خسارت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل هیچگونه شکایت مردمی به دلیل اینکه آب این منطقه دچار آلودگی شد، دریافت نکرده است، اذعان داشت: اطلاع یابی این اداره از این موضوع توسط رسانه های خبری صورت گرفته است.