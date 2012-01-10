وقوع سه انفجار در حوالی دادگاه انور ابراهیم / مجروح شدن یک نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، اولین انفجار همزمان با خروج انور ابراهیم از دادگاه روی داد و دقایقی بعد دومین بمب در فاصله 50 متری ورودی اصلی دادگاه منفجر شد. سومین بمب نیز در گوشه ای از محوطه دادگاه منفجر شد.

یکی از تظاهرکنندگان که در حمایت از انور ابراهیم در تجمع امروز در برابر دادگاه حاضر شده بود آسیب دید و با آمبولانس به مرکز درمانی اعزام شد.

به دنبال این انفجارها سگهای پلیس برای تجسس به منطقه آورده شدند و پلیس به تظاهرکنندگان دستور داد متفرق شوند.

هزاران نفر از هواداران رهبر مخالفان دولت مالزی همزمان با آخرین جلسه دادگاه وی در محل دادگاه تجمع کردند. قاضی دادگاه در این جلسه حکم تبرئه انور ابراهیم را اعلام کرد.

