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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۴:۵۱

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سفر مجدد فرستاده ویژه آمریکا به میانمار / توسعه روابط محور گفتگوها

سفر مجدد فرستاده ویژه آمریکا به میانمار / توسعه روابط محور گفتگوها

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: فرستاده ویژه آمریکا برای ادامه مذاکرات با دولت میانمار در زمینه همکاریهای دو جانبه جهت توسعه این کشور وارد "یانگون" شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این چهارمین سفر "درک میشل" به میانمار است. دولت آمریکا هدف از این سفر را پیگیری مصوبات سفر هیلاری کلینتون به این کشور عنوان کرده است.

میشل در این سفر چهار روزه ضمن دیدارها با مقامات دولتی میانمار، به شهر "بیگان" سفر می کند تا از نزدیک شاهد برنامه ها توسعه ای در این کشور باشد.

در ماههای گذشته روابط میانمار و آمریکا به نحو چشمگیری بهبود یافته است.

برای نخستین بار در طول 50 سال گذشته ، وزیر امور خارجه آمریکا به همراه هیأتی ماه گذشته به این کشور سفر کرد.

در این سفر "یو تین سین" رییس جمهور میانما، و هیلاری کلینتون وزیر  خارجه آمریکا بر عادی سازی و تقویت روابط دو کشور پس از 20 سال چالش تأکید کردند.
 

کد مطلب 1505806

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