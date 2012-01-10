به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی اتحادیه صحافان تهران ظهر دوشنبه 19 دی‌ماه با حضور اعضای هیئت مدیره و جمع زیادی از اعضای اتحادیه صنف صحاف در تالار سیاره برگزار شد.

در این برنامه جلیل غفاری‌رهبر رئیس اتحادیه صحافان تهران گزارشی از عملکرد هیئت مدیره این اتحادیه ارائه و از اینکه «اعضای هیئت مدیره صحافان تهران نتوانسته‌اند خواسته‌های اعضای این صنف را در طی مدت مسئولیتشان با توجه به محدودیت‌های قانونی» برآورده کنند، عذرخواهی کرد.

وی گفت: طی چهار سال گذشته حدود 306 پروانه کسب صدوری و تمدیدی داشته‌ایم که نسبت به دوره‌های قبل، قابل توجه بوده و در حال حاضر نیز حدود 30 پرونده در دست اقدام داریم و مجموعاً اعضای اتحادیه بالغ بر حدود 651 واحد هستند.

ساماندهی کارگاه‌های فاقد پروانه اولویت اتحادیه صحافان تهران است

غفاری‌رهبری شناسایی و ساماندهی کارگاه‌های فاقد پروانه را از اولویت‌های در دستور کار اتحادیه صحافان تهران دانست و افزود: اجرای این امر می‌بایست با همکاری تمامی اعضا صورت پذیرد.

وی خطاب به اعضای صنف صحاف تهران گفت: یکی از دغدغه‌های خاطر تمامی اعضا فضای کارگاه‌های موجود است که خوشبختانه با رایزنی و مشارکت اتحادیه‌های صنفی چاپخانه‌داران و کلیشه و گراور، بسترهای ایجاد مجتمع صنفی «صنعت چاپ» در حال شکل گیری است و در آینده‌ای نزدیک امیدواریم به حیطه اجرا درآید.

رئیس اتحادیه صحافان تهران همچنین از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی خدمات درمانی با بیمه آسیا برای تحت پوشش دادن اعضای این صنف و عضویت اتحادیه در ستاد برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی و نیز کمیسیون‌های مهم مجمع امور صنفی تهران را جزو برنامه‌های هیئت مدیره اتحادیه در دوره فعلی خواند.

غفاری رهبر همچنین از جلب نظر موافق مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور جواز تاسیس چاپخانه برای اعضای متقاضی صنف صحاف خبر داد.

وی همچنین با قرائت نامه مورخه 3/3/1390 مجمع امور صنفی درباره مشکلات صنف صحاف و لزوم برطرف شدن آن در اسرع وقت، تاکید کرد: متاسفانه در طول این مدت هیچگونه مکاتبه یا مذاکره‌ای از این مجمع با اتحادیه صحافان برای حل مشکلات مورد اشاره در این نامه صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه صحافان تهران طولانی شدن پروسه دریافت تسهیلات بانکی، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و تبعات تحریم‌ها، آزاسازی نرخ سوخت و افزایش سالیانه مالیات با ضریب 15 درصد را طی سال گذشته، از جمله مشکلات اعضای این صنف برشمرد.

غفاری رهبر همچنین از اینکه برخی واحدهای زیر پوشش اتحادیه‌های لیتوگرافان، چاپخانه‌داران و کلیشه و گراورساز اقدام به انجام امور صحافی و در نتیجه راکد کردن بازار صحافان عضو اتحادیه می‌کنند، انتقاد کرد.

در ادامه این مراسم نیلوفر پنکار نماینده شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی دوسلدورف (برگزارکننده نمایشگاه دروپا) در سخنانی با اشاره به واگذاری این نمایندگی در ایران از تیرماه امسال به شرکت «فوژان راهبران» از اعضای صنف صحاف تهران خواست از تسهیلاتی که شرکت متبوعش برای حضور نمایندگان ایران در نمایشگاه دروپا که از 14 تا 27 اردیبهشت در دوسلدورف برگزار می‌شود، استفاده کنند.

در ادامه این برنامه سیداسماعیل جهان‌مراد نوری، عباس حسینی، جمشید خدابنده‌لو، احمد دلشاد اقدم، کامران ربطی ذوالپیرانی، سید صفر طاهریان، جلیل غفاری‌رهبر، سید اصغر غمیلوی کلوچه، علی فرج‌تبریزی، محمدرضا کفاش علمداری، مسعود لرستانی، علیرضا مهدی‌نیا و محمود نظری قهرودی، نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صحافان تهران هر یک به صورت مختصر برنامه‌های خود را ارائه کردند.