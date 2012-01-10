پذیرش 155هزار نفر در کاردانی و کارشناسی پودمانی علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام سازمان آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org می توانند نسبت به خرید کارت اعتباری کارشناسی ناپیوسته پودمانی 91 به مبلغ 11 هزار و 500 تومان و کارت اعتباری کاردانی پودمانی بهمن 90 به مبلغ 8 هزار و 500 تومان اقدام کنند.

پذیرش دوره های کاردانی پودمانی با ظرفیت 155 هزار نفر، بدون آزمون است و داوطلبان این دوره ها با داشتن دیپلم متوسطه و براساس معدل کل دیپلم و سایر شرایط پذیرش که در دفترچه راهنما ذکر شده، پذیرفته می شوند.

قبولی دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی با ظرفیت 70 هزار نفر از طریق برگزاری آزمون در سطح عمومی صورت می پذیرد و داوطلبان این دوره ها باید دارای مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

آزمون دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی 29 اردیبهشت ماه سال 91 توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.

پذیرفته شدگان در دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی، از نیمسال دوم تحصیلی 91-90 و پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی نیز از مهرماه آینده تحصیل خود را آغاز می کنند.



