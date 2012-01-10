فاز جدید "دورکاری" آغاز شد/ بازگشت 50 درصد کارکنان به منازل

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از اجرای فاز جدید طرح دورکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 50 درصد از نیروهای وزارتخانه دورکار شده اند.

وی اظهار داشت: البته این به آن معنا نیست که 50 درصد افراد هیچ وقت سرکارشان حاضر نمی شوند بلکه ممکن است در طول هفته روزهایی را در محل کار خود حاضر شوند.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: هم اکنون برخی از افراد دور کار از یک تا 3 روز در محل کار خود حضور می یابند که البته به نسبت وضعیت شغلی خود و یا بخش‌هایی که در آن شاغل هستند در روزهای مختلف و یا فقط صبح ها یا فقط عصرها حاضر می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: معاونت‌ها و بخشهای مختلف وزارتخانه برای اجرای این طرح شرح وظایف هر شغل را تعیین کرده و تعاریف مشخصی نیز ارائه شده است.

شیخ الاسلامی این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی در دومین سال از اجرای طرح دورکاری 50 درصد از افراد شاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت شمول این طرح قرار گرفتند.

به گزارش مهر، با ادغام وزارتخانه های تعاون و رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی سابق، دور جدیدی از اجرای طرح دور کاری در نیروهای این وزارتخانه تازه تاسیس آغاز شده است که هم اکنون 10 درصد نیروهای بخش تعاون وزارتخانه و حداقل 30 درصد نیروهای شاغل در حوزه رفاه به صورت دور کاری وظایف خود را پیگیری می کنند.

اجرای طرح دورکاری با طرح ایده از سوی عبدالرضا شیخ الاسلامی در سال گذشته به تصویب دولت رسید و در پی آن ، بیش از 60 درصد از نیروهای وزارت کار و امور اجتماعی سابق در سال گذشته دور کار شده بودند.