به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تا ساعت 24 فردا چهارشنبه21 دی ماه می توانند از طریق کارت‌های بانکی عضو شتاب برای خرید کارت اعتباری به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

داوطلبان رشته‌های غیرپزشکی در زمان ثبت‌نام می‌توانند 6 رشته انتخاب کنند و داوطلبان رشته‌های علوم پزشکی نیز می‌توانند چهار رشته انتخاب کنند.

مهمترین ویژگی کنکور91 آزاد

افزایش 6 درصدی رشته محل های این دوره از آزمون نسبت به سال گذشته، از ویژگیهای کنکور سراسری 91 دانشگاه آزاد است و داوطلبان امکان انتخاب رشته در 8 هزار و 577 رشته محل را دارند. این در حالیست که به ظرفیت پذیرش در این کنکور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

کاهش ظرفیت پذیرش

در هر دو کنکور پزشکی و غیرپزشکی 91 دانشگاه آزاد اسلامی حدود 350 تا 400 هزار شرکت کننده پذیرفته خواهند شد. بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در سال گذشته، در دو آزمون سراسری این دانشگاه 486 هزار و 56 نفر پذیرفته شده اند که البته این آمار را باید از تعداد پذیرفته شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت جدا دانست.

با این مقایسه می توان به اقدام دانشگاه آزاد در کاهش پذیرش دانشجوی کارشناسی پی برد. از سوی دیگر، تعداد رشته محل ها نسبت به سال گذشته 515 رشته - محل افزایش داشته است.

زمان ثبت نام مجدد

به گزارش مهر، ثبت‌نام مجدد داوطلبان کنکور از هفته اول اسفند ماه آغاز و آزمون رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد در روزهای 15 و 16 تیرماه 91 و آزمون رشته‌های گروه علوم پزشکی 29 تیرماه 91 برگزار و نتایج نهایی کنکور سراسری دانشگاه آزاد در نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.

امکان خرید شناسه کارت اعتباری از طریق شتاب





فروش اینترنتی کارت‌های اعتباری ثبت‌نام آزمون از طریق کارت‌های عضو شبکه شتاب و از طریق پایگاه ثبت‌نام الکترنیکی مرکز آزمون به آدرس برای سهولت دسترسی داوطلبان به کارت‌های اعتباری ثبت‌نام آزمون سراسری سال 91دانشگاه آزاد اسلامی و با هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک ملی ایران متقاضیان تا پایان مهلت ثبت‌ نام این آزمون می‌توانند توسط تمام خودپردازهای بانک ملی ایران نسبت به خرید شناسه ثبت‌نام اقدام کنند.فروش اینترنتی کارت‌های اعتباری ثبت‌نام آزمون از طریق کارت‌های عضو شبکه شتاب و از طریق پایگاه ثبت‌نام الکترنیکی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org ادامه دارد.

به گزارش مهر، آزمون رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد در روزهای 15 و 16 تیر ماه 91 و آزمون رشته‌های گروه علوم پزشکی 29 تیرماه 91 برگزار می‌شود.