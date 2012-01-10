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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۲

کرمی:

طرح همگام با قرآن در 25 مدرسه راهنمایی روانسر اجرا می شود

طرح همگام با قرآن در 25 مدرسه راهنمایی روانسر اجرا می شود

روانسر ـ خبرگزاری مهر: مدیر آموزش وپرورش شهرستان روانسر گفت: طرح همگام با قرآن در تمامی مدارس راهنمایی شهرستان روانسر در سال تحصیلی جاری اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم کرمی گفت: طرح همگام قرآن از سال 88 در 6 مدرسه شهری اجراو با توجه به استقبال اولیاء، مربیان و دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته در 12 مدرسه شهری و روستایی روانسر برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان روانسر افزود: در راستای طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش به منظور ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با پیام های قرآن و اشتیاق و همکاری دانش آموزان دراجرای طرح و درخواست اولیاء و مربیان خوشبختانه در سال تحصیلی 91-90 طرح همگام با قرآن در 25 مدرسه دوره راهنمایی شهرستان روانسر اجرا می شود.

کرمی تصریح کرد: در طرح همگام با قرآن بیش از 1877 دانش آموز دختر و پسر پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی روزانه یک آیه از قرآن شریف را که به صورت لوحه در کنار تابلو کلاس نصب شده با همکاری دبیران روخوانی می کنند.

وی افزود: در اجرای طرح همگام با قرآن علاوه بر عوامل اجرایی مدارس بیش از 148 نفر از دبیران دروس دوره راهنمایی در اجرای طرح همکاری می کنند.

کرمی به روش اجرای طرح نیز اشاره کرد و گفت: مدت زمان برای این طرح 3 تا 5 دقیقه در ساعت تدریس دبیران در کلاس است که معلمان در آغاز هر درس یک آیه قرآن را روخوانی سپس ترجمه، تفسیر و پیام های تربیتی آیه مذکور را برای دانش آموزان بیان می کنند.

براساس این گزارش، در شهرستان روانسر 25 مدرسه راهنمایی با 98 کلاس درس دایر است.

کد مطلب 1505818

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