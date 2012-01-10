به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دوشنبه در دیدار هزاران نفر از علما، فضلا، طلاب و قشرهای مختلف مردم قم در سخنان مهمی حادثه نوزدهم دی قم را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا دانستند و با اشاره به نقش «صبر و بصیرت» در موفقیتهای مستمر نظام اسلامی، به تبیین دو عامل مهم ناکارآمدی توطئه های دشمنان و استمرار زنجیره های اقتدار ملت ایران یعنی ایستادگی قاطعانه نظام بر اصول، و حضور هوشمندانه مردم در صحنه پرداختند.

ایشان تأکید کردند: بر خلاف تصور و تحلیل های جبهه استکبار، نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد و به لطف و فضل الهی حضور مردم در انتخابات آینده مجلس به عنوان یکی از مظاهر دخالت مردم در سرنوشت کشور، حضوری پرشور و دشمن شکن خواهد بود و همه مسئولان و نامزدها نیز وظیفه دارند که با پایبندی کامل به قانون، زمینه یک انتخابات سالم و رقابتی را بوجود آورند.

«صبر و بصیرت» دو عامل مهم برای استمرار موفقیت ها و پیروزی ملتها

در این دیدار که همزمان با سالروز قیام مردم قم در نوزدهم دی سال 1356، برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای، این حرکت ماندگار مردم قم را به مثابه جرقه ای در فضای بشدت خفقان آمیز و اختناق آور دوران رژیم ستمشاهی دانستند و افزودند: این قیام سرآغاز حوادث گوناگون بعدی و سلسله اربعین ها در کشور شد و حادثه نوزدهم دی قم، در واقع زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی، ایستادگی مردم ایران و شکسته شدن ابهت پوشالی امریکا و رژیم صهیونیستی، الگو شدن ملت ایران و در نهایت شکل گیری بیداری اسلامی و حوادث مهم و سرنوشت ساز منطقه بود.

ایشان «صبر و بصیرت» را دو عامل مهم برای استمرار موفقیت ها و پیروزیهای ملتها برشمردند و خاطرنشان کردند: ملت ایران تجربه بزرگ موفقیت های ناشی از بصیرت و صبر را در مقابل چشم ملتهای دیگر قرار داده است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: بصیرت یعنی گم نکردن راه و هدف و گرفتار بیراهه ها نشدن و صبر هم به معنای ایستادگی قاطعانه نسلهای پی در پی در مسیر است و هنر انقلاب اسلامی این بوده است که مردم در مدت بیش از سی سال، این دو عامل را حفظ کرده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای تقویت بصیرت و صبر و استمرار موفقیتها و زنجیره های اقتدار ملت ایران در مقابل زورگویی و زیاده خواهی های جبهه کفر و استکبار را منوط به دو عامل دیگر دانستند و افزودند: ایستادگی قاطعانه هویت جمعی نظام اسلامی بر اصول و منحرف نشدن از آنها و همچنین حضور هوشمندانه مردم در صحنه، موجب می شود که هیچیک از توطئه ها و کیدهای دشمن تأثیرگذار نباشند.

ایشان با اشاره به تلاش گسترده و متراکم جبهه استکبار به سردمداری امریکا و صهیونیستها برای تضعیف این دو عامل، خاطرنشان کردند: با وجود همه تلاشها، این دو عامل همچنان وجود دارد و به لطف خداوند در آینده هم خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر این دو عامل از هم جدا می شدند، قطعاً، موفقیتهای نظام اسلامی دچار اختلال می شد، زیرا اگر مسئولان و مدیران نظام مصمم باشند اما مردم در صحنه نباشند، کارها پیش نمی رفت، همانگونه که اگر مسئولان و مدیران نظام دچار تردید می شدند، این موضوع در فهم و درک و تصمیم گیری آنان در مقابل لشکر کفر و ضلالت، تأثیرگذار بود و نظام دچار اختلال می شد و به دنبال آن نیز مردم از صحنه خارج می شدند.

ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توسل جبهه استکبار به همه ترفندها و روشها برای ایجاد رخنه و تردید در اراده مسئولان و همچنین مأیوس کردن مردم، تأکید کردند: مقامات غربی بارها تکرار کرده اند که هدف از تحریم ها و فشارها بر ضد ایران، خسته و از صحنه خارج کردن مردم و وادار کردن مسئولان به تجدید نظر در محاسبات خود است، اما آنها اشتباه می کنند و به هدف خود نخواهند رسید زیرا این روسیاه های بد محاسبه گر، تصور می کنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی طالب است، در حالیکه ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.

ایشان افزودند: در شرایطی که ملت ایران با سرافرازی به بسیاری از مراحل پیروزی دست پیدا کرده است و نشانه های پیروزی های جدید را نیز به چشم می بیند، جبهه استکبار تلاش دارد با ترساندن مردم و مسئولان از تحریم ها، در اراده آنان اختلال ایجاد و مردم را از صحنه خارج کند، در حالیکه ملت ایران این راه پرافتخار را با بصیرت انتخاب کرده است و برای پیمودن آن مجاهدت فراوان کرده و خون عزیزترین های خود را نثار کرده است.

حضور مردم در این انتخابات دشمن شکن خواهد بود

رهبر انقلاب اسلامی حرکت مستمر ملت ایران در مسیر رسیدن به قله ها را متوقف ناشدنی خواندند و خاطرنشان کردند: دشمن در حالی قصد دارد در عزم و اراده مردم و مسئولان رخنه ایجاد کند که اقتدار و توانایی های امروز نظام جمهوری اسلامی ایران با 20 و یا 30 سال پیش قابل مقایسه نیست و هیمنه ظاهری جبهه استکبار در سالهای گذشته نیز، اکنون جای خود را به ضعف و ناتوانی روزافزون داده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اراده مسئولان برای حرکت در مسیر الهی، دین و سعادت دنیا و آخرت، مستحکم است و مردم نیز همواره پای ثابت این حرکت عظیم خواهند بود.

ایشان، انتخابات را یکی از عرصه های نمایش حضور مردم دانستند و خاطرنشان کردند: از مدتها قبل، از مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار گرفته تا پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج، تلاش گسترده ای بکار گرفته شده تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد اما به لطف و فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات دشمن شکن خواهد بود.

انتخابات سال 88 یادآور بهترین و بدترین خاطره ها



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه انتخابات موجب نشاط جدید و دمیده شدن خون تازه در پیکره نظام اسلامی خواهد شد، افزودند: عرصه انتخابات در کنار این ویژگیهای برجسته و مهم، آفت هایی هم دارد که باید مراقب بود این آفت ها پیش نیایند.

حضرت آیت الله خامنه ای انتخابات سال 88 را یادآور بهترین و بدترین خاطره ها دانستند و تأکید کردند: بهترین خاطره ها، حضور عظیم و خیره کننده چهل میلیونی مردم در پای صندوقهای رأی بود و بدترین خاطره ها مربوط به «جرزنی های» سیاسی برخی افراد ناباب، نادان و بعضاً معاند، در انتخابات بود.

ایشان با تأکید بر اینکه در هر انتخاباتی ممکن است عده ای معترض باشند، خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی، قانون، راه را معین کرده است، اما در انتخابات سال 88 عده ای راه قانون شکنی، تحمیل هزینه به کشور و مردم، شاد کردن دشمن، و اجرای برنامه های مورد نظر دشمن را برگزیدند ولی راه به جایی نبردند زیرا مردم در صحنه بودند و تا زمانی که ملت در صحنه است، هیچکس در کشور، نمی تواند، کارهای خلاف قانون را به پیش ببرد.

رهبر انقلاب اسلامی قضایای بعد از انتخابات سال 88 را یک تجربه و درس، خواندند و افزودند: انتخابات مظهر حضور مردم و نتیجه آن، مظهر خواست و رأی مردم است و همه باید به آن احترام بگذارند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی خاطرنشان کردند: رقابت غیر از خصومت و تهمت زنی متقابل است، رقابت به معنای اثبات خود با نفی دیگران نیست. رقابت، دادن وعده های خلاف قانون، برای جلب نظر مردم نیست.

لزوم رعایت آداب و شروط انتخابات سالم

ایشان همه مجریان و مسئولان، و نامزدها را به رعایت آداب و شروط انتخابات سالم فراخواندند و افزودند: مجریان برگزاری انتخابات اعم از دولت و وزارت کشور و همچنین شورای نگهبان باید تمام تلاش خود را برای امانت داری رأی مردم و برگزاری انتخاباتی سالم انجام دهند و همه بدانند هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری برگزاری بیش از 30 انتخابات سالم در 32 سال گذشته، خاطرنشان کردند: در انتخابات مختلف، چه در زمان حیات امام (ره) و چه بعد از ایشان، هیچ موردی که انتخابات را ناسالم کرده و یا نتیجه آنرا تغییر داده باشد، وجود نداشته و همان رأی و انتخاب مردم، واقع شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود نکاتی را درخصوص نامزدهای انتخابات گوشزد کردند و از همه مردم خواستند این نکات را به دقت دنبال کنند.

ارتباط نامزدها با مراکز ثروت و قدرت بسیار مخرب است



ایشان افزودند: نامزدها باید با قصد خدمت وارد عرصه انتخابات شوند زیرا اگر کسانی با هدف قدرت طلبی و بدست آوردن ثروت و یا انگیزه های ناسالم دیگر وارد انتخابات شوند، به مردم و کشور خدمت نخواهند کرد.

رهبر انقلاب اسلامی، ارتباط نامزدها با مراکز ثروت و قدرت را بسیار مخرب دانستند و خاطرنشان کردند: این، همان شیوه ای است که در باصطلاح دموکراسی های دنیا بویژه در امریکا مرسوم است و نامزدها با حمایت مالی کمپانی ها، شرکتها و افراد ثروتمند، وارد انتخابات می شوند و بعد از پیروزی در انتخابات نیز وامدار این افراد هستند و به جای خدمت به مردم، در جهت منافع صاحبان قدرت و ثروت، قانون وضع می کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای استفاده از بیت المال برای انتخابات را یکی دیگر از نکاتی دانستند که مردم باید بشدت در مورد آن حساس باشند.

استفاده از بیت المال در انتخابات اشکال مضاعف دارد

ایشان افزودند: استفاده از بیت المال در انتخابات اشکال مضاعف دارد، ضمن آنکه هر فردی را هم نمی توان براحتی متهم به اینگونه مسائل کرد.

ایشان مردم را به دقت و حساسیت در انتخاب نامزدها فراخواندند و تأکید کردند: برای تشخیص درست دو راه وجود دارد : یا انسان خودش تحقیق کند و به نتیجه برسد و یا استفاده از نظرات افرادی که بین انسان و خدا حجت ایجاد می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی اظهار امیدواری کردند با لطف خداوند و حضور پرشور مردم و انتخاب درست آنان، مجلسی در شأن نظام اسلامی تشکیل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، انتخابات مجلس را برای ملتهای اسلامی نیز مهم و تأثیرگذار خواندند و افزودند: به همین دلیل است که دستگاههای خبیث استکبار اعم از امریکا، انگلیس ، صهیونیستها و دیگران تلاش دارند تا این انتخابات را مخدوش و برای ملتهای دیگر مأیوس کننده جلوه دهند.

ایشان تأکید کردند: ملت ایران در زمینه انتخابات و انقلابی بودن، پیشکسوت ملتها است و قطعاً نگاه ملتهای دیگر ، به این انتخابات دوخته شده است.