140واحد مسکونی خیرساز در لارستان تحویل متقاضیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسولی محلاتی نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن کشور در این مراسم گفت: انجام کارخیر نعمتی بزرگ است و باعث ایجاد محبوبیت درجامعه می شود.

وی بامهم توصیف کردن فعالیتهای خیر خواهانه در جامعه به خصوص ساخت سرپناه برای اقشار آبرومند، افزود: یکی از آثار امور خیر، ایجاد محبوبیت در جامعه است.

همچنین دراین مراسم علیرضا تابش ریاست بنیادمسکن کشور با بیان اینکه این سومین پروژه مسکونی مورد بهره برداری انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس است، گفت: این آمادگی را داریم که از روند پر شتاب فعالیتهای خیران در این استان حمایت کرده و با اختیارات موجود پشتیبانی لازم را از این حرکت خداپسندانه داشته باشیم تا مشکل مسکن اقشار جوان را با مساعدت خیران وحمایت های دولت برطرف کنیم.

به گفته این مسئول پروژه 140واحدی احسان لارستان یکی از آبرومندترین پروژه های مسکونی در کشور است که توسط خیران احداث شده است.

تابش گفت: در لارستان شمار پروژه های خیر ساز به 313واحد خواهد رسید که این امر همت خیران را طلب می کند.

رئیس بنیاد مسکن کشور در ادامه یادآور شد: در فارس 22هزار واحد مسکونی توسط این نهاد در حال ساخت است همچنین 280هزار واحد مسکونی در کل کشور از سوی این نهاد مردمی در حال ساخت است و خیران مسکن ساز کار احداث 23هزار واحد مسکونی را عهده دار هستند که تا پایان سال حدود پنج هزار واحد آن تحویل متقاضیان خواهد شد.

خداخواست شهبازی مدیرکل بنیادمسکن فارس نیز با بیان اینکه ساخت پروژه مسکونی احسان لار بعد ازپروژه 112واحدی خیران نگارستان شیرازو پروژه خرمبید سومین پروژه ای است که با اقدام خداپسندانه ونیکوکاری جمعی ازخیرین استان احداث شده،گفت: این پروژه در مدت سه سال واعتباری معادل 80میلیارد ریال به انجام رسیده است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 10هزارو 362متر مربع و زیر بنای 20هزارو 444متر مربع در هفت بلوک 20واحدی ازمحل منابع مالی کمک های خیران، تسهیلات بانکی، کمک ای حساب 100حضرت امام (ره) بنیادمسکن انقلاب اسلامی وسهم آورده متقاضیان از سال 1387آغاز شده وهم اکنون به بهره برداری میرسد.

به گفته وی هر بلوک دارای پنج طبقه وهر طبقه دارای چهار واحد که متوسط زیربنای هر واحد 110متر مربع است.