زخمی بر پیکر کویر/ تخریب کلوتهای شهداد بار دیگر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت تنها دو روز از فعالیتهای عمرانی در منطقه منحصر به فرد و گردشگری شهداد متاسفانه بار دیگر تخریب کلوتهای شهداد به بهانه نصب دکل مخابراتی در این منطقه آغاز شده است و بخش قابل توجهی از کلوتها در معرض تخریب قرار گرفته است.

کلوتها که یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری جهان محسوب می شوند سالانه هزاران نفر گردشگر را به عمق کویر می کشند و بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی و همچنین کارشناسان گردشگری از این منطقه به عنوان یکی از بی نظیر ترین پتانسیلهای جذب توریست در کشور یاد می کنند.

اما بنا به مشاهدات خبرنگار مهر هم اکنون به دلیل فعالیتهای عمرانی که در این منطقه در حال انجام است و البته در این فعالیتهای حفظ کلوتها در درجه چندم اهمیت قرار دارد این قسمت از کویر در معرض تخریب شدید قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینکه کلوتها به دلیل وجود رودخانه شور در این قسمت از کویر و وزش باد و فرسایش به تدریج در طول میلیونها سال به وجود امده اند و همچنان در حال تغییر شکل به دلیل همین عوامل طبیعی هستند بطوریکه طول برخی از این کلوتها بالغ بر 150 متر است و هر سال نیز بر ارتفاع آنها افزوده می شود.

این درحالی است که متاسفانه طی سالهای اخیر این منطقه منحصر به فرد که میتواند اوج شگفتی و تحیر را در چشمان هر بیینده ایجاد کند شاهد افزایش بی رویه گردشگری غیر مسئولانه بوده است و در مقابل هیچ تلاشی نیز برای ثبت ملی و جهانی این مکان صورت نگرفته است و جالب توجه اینکه در کنار کلوتها نیز منطقه گندم بریان به عنوان گرمترین نقطه جهان نیز واقع شده است که ثبت دمای این قسمت از کویر نیز توسط گروهی خصوصی صورت گرفته و میراث فرهنگی در این خصوص هیچ اقدام رسمی انجام نداده است.

عدم ثبت ملی کلوتها موجب شده است که خلاء قانونی در راستای حفاظت از این منطقه به وجود آید بطوریکه رسما در حال حاضر تنها متولی این منطقه منابع طبیعی است و میراث فرهنگی قانونا برای حفظ کلوتها هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

روز چهارشنبه هفته گذشته خبرگزارش مهر با انتشار گزارشی خبر از تخریب قسمتی از کلوتهای شهداد داد و در زمانی کوتاه این گزارش موجب شد مسئولان میراث فرهنگی با اعزام گروهی از کارشناسان از ادامه فعالیت پیمانکار شرکت مخابرات جلوگیری کنند اما همین خلاء قانونی متاسفانه موجب شد بار دیگر فعالیت عمرانی در این منطقه آغاز شود.

بنا به مشاهدات خبرنگار مهر هم اکنون چندین دستگاه لودر، بولدوزر و تراکتور در حال فعالیت در کلوتها هستند و ضمن ایجاد جاده ای فرعی در عمق کویر و در یکی از زیباترین منطقه کلوتها یکی از بزرگترین کلوتهای شهداد را نیز به منظور نصب دکل تخریب کرده اند و کار در این منطقه همچنان ادامه دارد.

هم اکنون کلوتهای زیبای کویر شهداد چشم انتظار چاره اندیشی مسئولان هستند تا هر چه سریعتر از ادامه این تخریبها جلوگیری شود.

نماینده میراث فرهنگی در شهداد در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهارداشت: کار احداث دکل در کیلومتر 100 جاده نهبندان از 20 روز قبل آغاز شده است و بخش قابل توجهی از کلوتها تخریب شده اند در همین راستا هفته گذشته از ادامه فعالیت در این منطقه جلوگیری کردیم اما متاسفانه بعد چند روز بار دیگر قعالیت ماشینهای سنگین در این قسمت از کلوتها آغاز شده است.

ابراهیمی ادامه داد: یکی از بزرگترین کلوتها به ارتفاع بیش از 100 متر برای نصب دکل در نشر گرفته شده است و شرکت پیمانکار برای دسترسی به این منطقه دقیقا در زیباترین منطقه گردشگری کلوتها جاده ای 800 متری احداث کرده است و این جاده بر روی کلوت نیز برای رسیدن به دکل ادامه دارد.

وی گفت: مسئولان در این کار هیچ اقدامی برای جلوگیری از آسیب رساندن به کلوتها انجام نداده اند در حالیکه می شد با استفاده از دکلی بلند تر از تخریب در منطقه جلوگیری کرد.

ابراهیمی گفت: بولدوزرها هم اکنون قسمت قابل توجهی را تسطیح کرده اند و کار در منطقه ادامه دارد.

وی به ضرورت ثبت ملی و جهانی کلوتها اشاره کرد و گفت: با این اقدام منظر کلوتها مخدوش شده است و در کار ثبت منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

نماینده میراث فرهنگی در شهداد افزود: در این فعالیتها هیچ هماهنگی با میراث فرهنگی انجام نشده است و تنها امیدواریم با همکاری مسئولان ارشد استان از ادامه فعالیتنهای عمرانی در این منطقه جلوگیری شود.

همچنین مدیرعامل شرکت مخابرات کرمان در خصوص فعالیت در محدوده کلوتهای شهداد اظهارداشت: به دلیل وجود منطقه گردشگری و همچنین جاده نهبندان به عنوان تنها جاده در دسترس به خراسان جنوبی نصب دکلهای مخابراتی در این قسمت از کویر در دستور کار قرار دارد و این اقدام نیز طبق هماهنگیهای قبلی در راستای نصب سه ایستگاه در منطقه انجام می شود.

وی ادامه داد: دو سال قبل نیز یک دکل در کیلومتر 45 زده شد که آسیبی به کلوتها وارد نکرد.

وی گفت: هم اکنون در این جاده در برخی قسمتها آنتن دهی وجود ندارد و برای رفع این مشکل مجبوریم در کیلومتر 100 دکل جدید را نصب کنیم.

محمد مومنی بخشدار شهداد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اما صحبتهای دیگری را مطرح کرد و گفت: اقدام برای احداث این دکل مربوط به 20 روز قبل نیست بلکه کاری است که سه سال قبل شروع شده و به دلیل کمبود بودجه بر زمین مانده بود و هم اکنون بار دیگر آغاز شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات شهداد در زمینه جاده نهبندان عدم انتن دهی تلفن همراه است بطوریکه اگر برای مسافری در بخشهای از جاده انتفاقی بیفتند هیچ راهی برای درخواست کمک وجود ندارد و باید این مشکل را حل کنیم.

مومنی افزود: از روی که مجتمع رفاهی در جاده نهبندان ساختهش ده در واقع کار ساخت دکل نیز شروع شد اما آن زمان کسی مخالفت نکرد و با گذشت چند سال هم اکنون بودجه طرح اختصاص پیدا کرده و باید این دکل در اسرع وقت احداث شود.

بخشدار شهداد گفت: ساخت این سه دکل مصوبه است و صبحت این است که اگر این دکلها موجب تخریب کلوتها می شد چرا همان زمان کسی چیزی نگفت.

به دنبال تخریب کلوت‌های شهداد توسط پیمانکار شرکت مخابرات، مدیر روابط عمومی میراث‌ فرهنگی کرمان بر مکان‌یابی نصب دکل‌های مخابرات در این منطقه با نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی استان تاکید کرد .

محمدمهدی افضلی، مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز در اظهار نظری در این خصوص گفت: تخریب در کلوت‌های شهداد توسط شرکت مخابرات استان کرمان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: پیمانکار شرکت مخابرات بدون توجه به اخطارها و تذکرات اداره‌کل میراث فرهنگی استان کرمان مبنی بر عدم فعالیت در منطقه، عملیات احداث جاده دسترسی به دکل بر بلندای کلوت‌های شهداد را ادامه می‌دهد.

افضلی با اشاره به وسعت تخریب‌ها در کیلومتر 95 جاده شهداد - نهبندان گفت: علی‌رغم جلوگیری از فعالیت پیمانکار شرکت مخابرات طی روزهای گذشته، متاسفانه بخشداری شهداد بر تدوام کار و نصب دکل در منطقه اصرار دارد.

وی با بیان این‌که شرکت مخابرات درصدد نصب چندین دکل در منطقه کلوت‌های شهداد است، گفت: مکان‌یابی محل نصب دکل‌ها باید با نظر کارشناسان این اداره‌کل صورت گیرد.

افضلی از ثبت ملی کلوت‌های شهداد در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: با تدوام نصب دکل‌های مخابراتی و تخریب‌های احتمالی، ثبت جهانی این منطقه در هاله‌‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

کلوت‌های شهداد با مساحت بیش از 11 هزار کیلومتر مربع در فاصله 40 کیلومتری شرق و شمال شرق بخش شهداد و همچنین 150 کیلومتری مرکز استان کرمان واقع شده است .

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گزارش: اسما محمودی

عکاس: حمید صادقی