  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

شانزدهمین همایش ملاصدرا برگزار می‌شود

شانزدهمین همایش ملاصدرا برگزار می‌شود

شانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا با عنوان "انسان و جهان" خرداد ماه 1391 از سوی بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحولات اجتماعی و سیاسی قرون اخیر غرب و نگاه ماده‌گرایانه فیلسوفان غربی سبب غفلت از شناخت رابطه حقیقی و فلسفی انسان و جهان از یکسو و جدایی آن از خدا و پیدایش علم سکولار از سوی دیگر شد.

بنیاد حکمت اسلامی صدرا بر آن است تا محور شانزدهمین همایش سالانه بزرگداشت حکیم ملاصدرا در روز ملی این حکیم را به تعامل انسان و جهان اختصاص دهد.
 
انسان‌شناسی، جهان شناسی، جایگاه و نقش فلسفه و حکمت در ترسیم نظام همبسته عالم محورهای کلی این همایش عنوان شده اند .
 
جایگاه انسان‌ در نظام همبسته عالم (انسان کبیر و عالم صغیر)، کرامت و حقوق انسان در مقام خلیفـﺔ اللهی (اسلام، فلسفه اسلامی و بومی‌نگری به حقوق بشر)، حقیقت و نقش انسان کامل(نگرشهای عرفانی، دینی و حکمت متعالیه)، مطالعات تطبیقی در انسان‌شناسی حکمت متعالیه و نقد دیگر مکاتب (اومانیسم و اگزیستانسیالیسم)، جهان‌شناسی حکمت متعالیه (جهان بمثابة یک حقیقت واحد و زنده و تجلیگاه خداوند) نیز برخی از مباحث همایش هستند.
 
اطلاعات بیشتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا به نشانی اینترنتی www.mullasadra.org قابل دسترسی است .
کد مطلب 1505839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها