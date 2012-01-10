به گزارش خبرگزاری مهر، تحولات اجتماعی و سیاسی قرون اخیر غرب و نگاه مادهگرایانه فیلسوفان غربی سبب غفلت از شناخت رابطه حقیقی و فلسفی انسان و جهان از یکسو و جدایی آن از خدا و پیدایش علم سکولار از سوی دیگر شد.
بنیاد حکمت اسلامی صدرا بر آن است تا محور شانزدهمین همایش سالانه بزرگداشت حکیم ملاصدرا در روز ملی این حکیم را به تعامل انسان و جهان اختصاص دهد.
انسانشناسی، جهان شناسی، جایگاه و نقش فلسفه و حکمت در ترسیم نظام همبسته عالم محورهای کلی این همایش عنوان شده اند .
جایگاه انسان در نظام همبسته عالم (انسان کبیر و عالم صغیر)، کرامت و حقوق انسان در مقام خلیفـﺔ اللهی (اسلام، فلسفه اسلامی و بومینگری به حقوق بشر)، حقیقت و نقش انسان کامل(نگرشهای عرفانی، دینی و حکمت متعالیه)، مطالعات تطبیقی در انسانشناسی حکمت متعالیه و نقد دیگر مکاتب (اومانیسم و اگزیستانسیالیسم)، جهانشناسی حکمت متعالیه (جهان بمثابة یک حقیقت واحد و زنده و تجلیگاه خداوند) نیز برخی از مباحث همایش هستند.
اطلاعات بیشتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا به نشانی اینترنتی www.mullasadra.org قابل دسترسی است .
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